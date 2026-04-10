Melania Trump ontkent: 'Epstein heeft mij niet aan Donald Trump voorgesteld'

First lady Melania Trump

In een zeldzame en onverwachte publieke verklaring heeft first lady Melania Trump de stilte rond haar connecties met de Epstein-zaak doorbroken. Vanaf een prominente locatie in het Witte Huis ontkende ze met klem de geruchten: 'Ik ben niet Epsteins slachtoffer. Epstein heeft mij niet aan Donald Trump voorgesteld.' Deze interventie, bedoeld om de aanhoudende speculaties te beëindigen, lijkt echter een strategische miscalculatie die de controverse juist nieuw leven inblaast, aldus CNN.

De verklaring van Melania Trump adresseerde specifieke punten, waaronder de aard van haar contact met de inmiddels veroordeelde Ghislaine Maxwell. Een e-mailwisseling uit 2002 werd door haar afgedaan als louter 'toevallige correspondentie'. Daarnaast zei de First Lady dat ze nooit op Epsteins beruchte eiland is geweest. Hoewel de intentie was om afstand te creëren, vestigde ze hiermee onbedoeld de aandacht op details die voorheen buiten de publieke focus lagen.

De timing van de toespraak is politiek opmerkelijk. Het Witte Huis kampt met de complexe nasleep van het conflict in Iran en de verklaring van de first lady introduceert een nieuwe, onwelkome crisis. De tegenstrijdige reactie van president Donald Trump, die kort na de toespraak aangaf er niets van te weten, illustreert een gebrek aan coördinatie en versterkt het beeld van een regering die moeite heeft een eenduidig narratief te handhaven.

Een onvoorzien politiek gevolg

De meest significante consequentie van haar optreden is de politieke reactie die het heeft uitgelokt. Door publiekelijk het woord te nemen, heeft Melania Trump zichzelf ongewild gepositioneerd als een centrale figuur in de zaak. Een coalitie van Epstein-slachtoffers bekritiseerde haar verklaring als een poging om de verantwoordelijkheid af te wentelen op de slachtoffers, in plaats van de druk op te voeren bij het Ministerie van Justitie.

Bovendien heeft Congreslid Suhas Subramanyam haar verklaring direct aangegrepen om haar op te roepen onder ede te getuigen, een precedent dat eerder door Hillary Clinton werd geschapen. De poging om haar naam te zuiveren, heeft zo een politiek mechanisme in gang gezet dat de first lady en het Witte Huis verder onder druk zet.