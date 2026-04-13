Donald Trump met zijn spiritueel adviseur Paula White-Cain

In een zet die volgens velen politieke en religieuze grenzen overschrijdt, escaleerde Donald Trump zijn conflict met het Vaticaan door een AI-gegenereerd beeld te publiceren waarin hij zichzelf als een messiaanse figuur presenteert. Deze actie volgde kort op een frontale verbale aanval op Paus Leo XIV, wat wijst op een weloverwogen strategie in plaats van een losse flodder. De kern van dit conflict lijkt niet enkel persoonlijk, maar diep ideologisch, aldus The Daily Beast.

Op zijn platform Truth Social bestempelde Trump de paus eerder al als 'zwak op het gebied van misdaad, en verschrikkelijk voor buitenlands beleid.' De president eigende zich zelfs de benoeming van de paus toe, suggererend dat het Vaticaan een Amerikaan koos om de invloed van Trump te kunnen kanaliseren. Deze retoriek is ontworpen om de paus af te schilderen als een politieke tegenstander die zijn spirituele rol heeft verlaten.

Later, tegenover verslaggevers, concretiseerde Trump zijn kritiek door de paus direct te linken aan een progressieve agenda die haaks staat op zijn eigen beleid. 'We houden niet van een paus die zegt dat het oké is om een kernwapen te hebben,' verklaarde hij, waarmee hij de vredesoproepen van de paus verdraaide tot een vermeende acceptatie van nucleaire dreiging. 'Hij is een man die niet gelooft in het stoppen van misdaad,' voegde hij toe, een duidelijke poging om de paus te framen als 'soft on crime' voor zijn Amerikaanse achterban.

De afbeelding die Trump deelde.

Een botsing van wereldbeelden

De kritiek van Trump is een directe reactie op de consequente lijn van Paus Leo XIV, die zich onvermoeibaar uitspreekt tegen oorlog en voor sociale rechtvaardigheid. De in Chicago geboren pontifex bekritiseerde impliciet het beleid van Trump aangaande Iran en Venezuela en stelde onomwonden dat Jezus 'niet luistert naar de gebeden van degenen die oorlog voeren, maar ze verwerpt.'

Trumps spiritueel adviseur vergelijkt hem met Jezus Christus | Nieuwe Revu

Uitgerekend prominente conservatieven reageerden met afschuw. Marjorie Taylor Greene, die zichzelf een 'trots christelijk-nationalist' noemt, veroordeelde de post als 'godslastering' en sprak zelfs van een 'antichristelijke geest.' Ook de rechtse influencer Milo Yiannopoulos trok een grens: 'Oh hell no,' schreef hij, implicerend dat de grens tussen meme en messiascomplex nu definitief is overschreden. Deze onverwachte kritiek vanuit de eigen gelederen toont aan dat Trumps actie zelfs voor zijn meest trouwe volgelingen een brug te ver was.