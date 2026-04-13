Geert Wilders verbolgen na val Orbán: 'Enige leider met ballen in de EU'

Geert Wilders zij aan zij met Viktor Orbán.

De verkiezingsnederlaag van de Hongaarse premier Viktor Orbán zorgt voor politieke verdeeldheid binnen de Europese Unie. Terwijl vele Europese regeringsleiders de overwinning van zijn opvolger Péter Magyar verwelkomen, zijn Orbáns bondgenoten verbolgen over de verkiezingsuitslag. PVV-leider Geert Wilders, die in Orbán een ideologische bondgenoot zag, hekelt de machtswisseling en de euforie in Brussel.

Bekijk ook

Péter Magyar: verlosser of een tweede, sluwere Orbán? | Nieuwe Revu

{{ title }} {{ subTitle }} {{ successHeader }} {{ successMessage }} {{ trans('Please enter a valid email address.') }} {{ errors . email[0] }} {{ trans('customs.buttons.signup') }}

Waar de Franse president Macron en demissionair premier Jetten spreken van een 'historisch moment' en een terugkeer van Hongarije naar 'Europese waarden', schetst Wilders een totaal ander beeld. Hij noemt Orbán 'de enige leider met ballen in de EU', en prijst diens beleid op het gebied van migratie en zijn 'anti-woke' standpunten. Volgens hem is Boedapest dankzij Orbán een 'oase van veiligheid vergeleken met A’dam, Brussel of Parijs'. Wat Wilders uiteraard niet vermeldt is dat de Hongaarse hoofdstad al sinds 2019 een burgemeester uit de groene, linkse hoek kent, namelijk Gergely Karácsony. Hij verzet zich sinds zijn aantreden fel tegen Orbán's partij Fidesz, en noemde Boedapest een 'republiek' en een 'eiland van vrijheid'.

Orbán en Wilders samen met andere 'Patriots' in Madrid, 2025.

Voor de gevestigde orde in de EU was Orbán een blokkade: hij gebruikte meermaals zijn veto om steun aan Oekraïne te hinderen en werd gezien als de belangrijkste medestander van Poetin binnen de Unie. Zijn vertrek wordt in Brussel dan ook gezien als een strategische overwinning. Voor Wilders en andere nationalisten vertegenwoordigt het verlies een tegenslag, het verlies van een belangrijk bastion van 'anti-woke'- en anti-immigratie-ideeën.

Een ideologische strijd

De reactie van Wilders is meer dan een steunbetuiging; het is een afwijzing van de koers die de EU vaart. Zijn woorden over een 'trieste dag' en zijn belofte om te blijven 'vechten' onderstrepen dat de ideologische strijd binnen Europa met het vertrek van Orbán nog niet voorbij is. Het verlies van zijn Hongaarse medestander isoleert de nationalistische en eurosceptische krachten verder.