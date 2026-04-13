Paus Leo XIV: 'Ik ben niet bang voor de regering-Trump'

Paus Leo XIV

Waar politieke leiders vaak opereren vanuit een strategisch kader van nationale belangen, kiest het hoofd van de Katholieke Kerk bewust voor een ander pad. De recente uitspraken van Paus Leo XIV zijn dan ook geen impulsieve reactie op kritiek, maar een principiële herbevestiging van zijn missie in een gepolariseerde wereld.

De aanleiding was een scherpe uithaal van Donald Trump, die de paus omschreef als een 'zeer liberale persoon' en hem adviseerde zich te beperken tot zijn kerkelijke taken. De kritiek, geuit op een militaire basis, werd verder versterkt door een controversiële verwijzing naar de paus en Irans nucleaire ambities. Deze opmerkingen werden in het Vaticaan niet opgevat als een simpele politieke belediging, maar als een fundamentele miskenning van de rol die de paus voor zichzelf en de Kerk ziet weggelegd.

In zijn weloverwogen reactie aan persbureau Reuters weigert Paus Leo XIV het conflict te personaliseren, aldus VRT. 'Ik wil geen discussie met hem aangaan,' stelt de paus, om vervolgens direct de kern van het meningsverschil te benoemen. Hij suggereert dat de boodschap van het evangelie door sommigen wordt misbruikt voor doeleinden waarvoor het niet bedoeld is. Dit is geen aanval, maar een analyse: de taal van het geloof en de taal van de macht zijn twee verschillende dialecten.

Bekijk ook

Donald Trump sloopt Paus en kroont zichzelf tot Jezus | Nieuwe Revu

Een moreel kompas versus politiek realisme

De kern van de pauselijke boodschap rust op een heldere distinctie tussen de kerkelijke missie en het politieke domein. 'Wij zijn geen politici, wij benaderen het buitenlands beleid niet vanuit hetzelfde perspectief als hij (Trump, red.) dat wellicht doet,' verduidelijkt de paus. Voor hem is het evangelie een 'vredestichter', een moreel kompas dat onvermijdelijk leidt tot een pleidooi voor de meest kwetsbaren. Dit standpunt verklaart zijn onwrikbare houding.

Zijn belofte om zich te 'blijven uitspreken tegen oorlog' en te pleiten voor 'vrede, dialoog en multilaterale relaties' is dan ook geen politieke strategie, maar een theologische noodzaak. De paus legitimeert zijn interventies niet op basis van geopolitieke analyses, maar op basis van een universele humanitaire plicht. 'Er lijden te veel mensen in de wereld van vandaag,' concludeert hij. 'Er worden te veel onschuldige mensen gedood.' In die context is stilte voor hem geen optie. Zijn oproep voor 'een betere manier' is een directe uitdaging aan een wereldorde die volgens hem te vaak kiest voor conflict boven verzoening.