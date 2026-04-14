Het was een staatsbezoek in roerige tijden, met grote geopolitieke lading. De sfeer was minder ontspannen dan tijdens de NAVO-top in Den Haag.

Het koningspaar op bezoek bij president Trump in het Witte Huis

Achter de ceremoniële pracht van het Witte Huis vond een diner plaats dat de complexiteit van de huidige trans-Atlantische betrekkingen blootlegde. Het koninklijk bezoek aan Trump was meer dan een formaliteit; het was een diplomatieke graadmeter in een tijd van geopolitieke verschuivingen. De beelden toonden een beheerste ontmoeting, een schril contrast met de joviale sfeer van een jaar eerder, wat duidt op een verharding van de onderlinge verhoudingen, aldus AD.

De Nederlandse delegatie, met Koning Willem-Alexander en koningin Máxima in hun ceremoniële rol en premier Rob Jetten als politieke spreekbuis, navigeerde een avond vol potentiële valkuilen. Dat Jetten aanzienlijk later dan gepland de pers te woord stond, wijst op de intensiteit van de gevoerde gesprekken. Zijn beschrijving van de avond als 'een open, constructief gesprek' is een schoolvoorbeeld van diplomatieke taal, bedoeld om de inhoudelijke scherpte van de discussies te maskeren en de stabiliteit van de relatie te benadrukken.

De agenda was, zoals verwacht, beladen. Essentiële thema's als de oorlog in Oekraïne, de toekomst van de NAVO en de situatie rondom de Straat van Hormuz domineerden de conversatie. Donald Trump garandeerde een directe en transactiegerichte benadering. Het was aan premier Jetten om de Nederlandse en Europese belangen te verdedigen. De koning, zo bevestigde de premier, nam deel aan het gesprek op een wijze die past bij zijn staatshoofdelijke functie: verbindend waar mogelijk, maar binnen de constitutionele kaders.

'Agree to disagree': een eufemisme voor fundamentele verschillen

De term 'agree to disagree,' die premier Jetten gebruikte, is veelzeggend. Het is een diplomatiek eufemisme dat aangeeft dat er over fundamentele kwesties geen consensus is bereikt, maar dat de kanalen voor dialoog openblijven. Volgens Jetten was de bijeenkomst 'te kort om elkaar te overtuigen, maar lang genoeg om een beetje begrip te krijgen.'

Dit 'begrip' moet niet worden verward met instemming; het duidt op het helder krijgen van elkaars onwrikbare posities. De nadruk van Jetten op het feit dat 'niemand een blad voor de mond nam', bevestigt dat de discussie inhoudelijk en direct was, waarbij de Nederlandse delegatie haar standpunten onomwonden heeft gepresenteerd. Het diner was daarmee geen viering van vriendschap, maar een noodzakelijke en realistische werkbijeenkomst op het hoogste niveau.