Minister Boekholt-O'sullivan lag vorige maand al onder vuur na de douchemuntjesaffaire. Voor haar toetreding tot de landelijke politiek was ze de rechterhand van toenmalig staatssecretaris van Defensie Gijs Tuinman. Hij haalde recentelijk hard uit en kraakte haar gebrekkige werkethos en visie.

Minister Elanor Boekholt-O'Sullivan

In een interview na de uitzending van Vandaag Inside (vanaf minuut 4:55) heeft voormalig staatssecretaris van Defensie, Gijs Tuinman, zich kritisch uitgelaten over het functioneren van zijn toenmalige hoogste ambtenaar, Elanor Boekholt-O’Sullivan. Deze uitspraken van Gijs Tuinman werpen een nieuw licht op de interne dynamiek binnen de bestuursstaf van het ministerie.

Boekholt-O’Sullivan, die momenteel de positie van minister van Volkshuisvesting voor D66 bekleedt, was als plaatsvervangend directeur-generaal beleid de ambtelijke counterpart van de staatssecretaris. Volgens Tuinman schoot deze samenwerking op cruciale punten tekort. Hij stelt: 'Als je een staatsecretaris hebt die harder werkt dan jij doet, een boek aan het schrijven bent, in talkshows zit en allerlei hobbydingen shit doet, dan heb je een probleem.'

De kern van zijn kritiek richt zich op een vermeend gebrek aan focus en effectiviteit. Tuinman geeft aan dat een topambtenaar een essentiële rol heeft in het aansturen van het ambtelijk apparaat en het faciliteren van de politieke leiding. Hij concludeert dat Boekholt-O’Sullivan hierin tekortschoot: 'Dat had ze uiteindelijk niet goed voor elkaar.'

Analyse van de bestuurlijke verhoudingen

De uitlatingen van Tuinman raken aan de fundamentele werkrelatie tussen een politicus en de ambtenarij. Hij benadrukt dat hij als bewindspersoon meer initiatief en oplossingsgerichtheid toonde dan van zijn ambtelijke ondersteuning kwam. 'Als die (Tuinman zelf, red.) meer creatieve ideeën heeft dan dat jij dat hebt, als die meer resultaten en gerichte oplossingen heeft dan jij dat hebt, dan moet je als ambtenaar keihard werken,' aldus de analyse van Tuinman.

Dit roept vragen op over de effectiviteit van de bestuurlijke top en de processen die hebben geleid tot de promotie van Boekholt-O'Sullivan naar haar huidige ministerspost. De kwestie kreeg een politieke lading door een reactie van PVV-Kamerlid Martin Bosma, die de beperkte media-aandacht hekelde en suggereerde dat politieke kleur hierin een rol speelt: 'Als zij Faber heette en ze was van de PVV dan was dat allemaal wel gebeurd'.