Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Hans Boutellier (73) is bijzonder hoogleraar polarisatie & veerkracht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. In zijn werk keert één vraag telkens terug: hoe houd je, in deze tijden van harde tegenstellingen, digitalisering en individualisme, de democratische rechtsstaat overeind? In zijn boek De neo-tribale revolte beschrijft Boutellier die ontwikkeling als tribalisering: mensen zoeken opnieuw het ‘wij-gevoel’. ‘Maar dat "wij" kan ook verharden in vijanddenken.’

De maffiatactieken van Trump

De Amerikaanse president Donald Trump gebruikt vaker dan ooit zijn macht om zwakkere leiders, landen of de NAVO te chanteren. Zijn dreigementen lijken rechtstreeks uit maffiafilms te komen en een van zijn bijnamen is inmiddels ‘Don Trumporleone’. ‘De VS zullen dit ONTHOUDEN!'

Columnist Yesim Candan: 'Mannen zijn een beetje de kluts kwijt'

Yesim Candan (51) is sinds kort de nieuwe columnist van Het Parool. Maar al jarenlang is de schrijfster, publicist en onderzoeker de drijvende kracht achter de Rode Hakken-demonstratie op Internationale Vrouwendag om aandacht te vragen voor femicide. Op die dag verscheen ook haar nieuwe boek 11 Red Flags, over alle signalen van een toxische relatie. ‘In Nederland zijn we altijd zo bezig met privacy. Toen de politie laatst die beelden van oplichters en overvallers naar buiten bracht, zonder balkje, helemaal herkenbaar, dacht ik alleen maar: éindelijk, zeg!’

Klimaatverhuizers zoeken hogere oorden

Een tuintje op het zuiden, een gezellig buurtje en voldoende woonoppervlakte. Maar ook een metertje of tien boven NAP, en liefst níét pal naast een brandgevoelig bos. Steeds meer huizenkopers houden rekening met de dreiging van klimaatrampen. ‘Als de boel straks overstroomt, hoef ik alleen maar een emmertje naar beneden te laten zakken.’

100 ideeën voor een beter Nederland

Econoom en journalist Peter de Waard (71) schreef ruim drieduizend columns voor de Volkskrant, waarin hij op geheel eigen wijze de Nederlandse economie en het bestuur beziet, en alternatieven aanreikt. In zijn boek 100 ideeën voor een beter Nederland zijn de origineelste en meest verrassende gebundeld. Over entree heffen voor een bezoek aan Limburg, alcohol verbannen uit sportkantines en dienstplicht voor pensionado’s. ‘Inhaligheid is de mens eigen, maar wat de Nederlander meer doet dan andere volken, is klagen.’