Mark Zuckerberg

Vergeet de stuntelende avatar in de Metaverse. Dit is geen spelletje meer. Mark Zuckerberg is bezig met zijn volgende, megalomane project: een hyperrealistische AI-versie van zichzelf. De man die al precies weet wat je koopt, wie je vrienden zijn en waar je op vakantie gaat, wil nu ook de altijd aanwezige baas worden die je feedback geeft, aldus VRT.

De officiële reden? De ruim 80.000 werknemers van Meta een gevoel van 'betrokkenheid' geven. Een digitale schouderklop van een algoritme dat getraind is met duizenden uren aan beeldmateriaal, stemopnames en strategische documenten. Een CEO die 24/7 bereikbaar is om je te vertellen hoe je je werk beter kunt doen.

Het plan is even briljant als angstaanjagend. Mislukte projecten als de Metaverse zijn vergeten; dit is de nieuwe focus. Als het experiment met zijn eigen personeel slaagt, wil Zuckerberg de technologie verkopen aan andere prominente personen. Beroemdheden, influencers, en ja, misschien zelfs jouw baas. De poorten naar een geautomatiseerde managementhel worden wagenwijd opengezet.

Je baas als app: de nieuwe realiteit?

Stel je voor: je functioneringsgesprek wordt gevoerd door een levensechte 3D-versie van je leidinggevende, die direct toegang heeft tot elke mail die je hebt verstuurd en elke deadline die je hebt gemist. Geen menselijk filter, geen empathie, alleen pure, koude data. Dat is de toekomst die Meta hier aan het bouwen is. Het gaat niet om verbinding; het gaat om totale controle en schaalbaarheid van macht. De 'menselijke maat' wordt definitief begraven onder een laag code.

Het is nog even afwachten hoe levensecht de Zuckerberg-kloon gaat aanvoelen. Meta richt zich op de creatie van een hyperrealistische weergave en natuurlijke spraakinteractie zonder vertragingen. Er zal gigantische veel rekenkracht nodig zijn om de digitale Mark tot leven te wekken en operationeel te houden. Het is afwachten of de AI-versie van Zuckerberg wél menselijke emoties zal tonen.