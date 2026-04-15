Econoom Peter de Waard (71): 'Het streven naar gelijkheid is verdwenen'

‘Omdat het een miniversie van het kapitalisme is. Een select aantal mensen profiteert ervan, en alle anderen zijn er voor, in de hoop dat ze zelf ook tot dat selecte groepje gaan behoren. Maar de mensen die er wél van profiteren, worden er vaak minder gelukkig van. En wie er helemaal niet aan wil meedoen, krijgt te maken met groepsdruk. Als je niet meedoet, ben je soort outcast van je straat, en dan ben je er niet alleen zelf schuldig aan, maar word je ook bijna uitgelachen als de hele straat wint en jij niet.

Ik haal in mijn boek een voorbeeld uit Heemskerk aan, waar mensen tussen de 2,2 en 5,2 miljoen euro wonnen. Sommigen hadden geen idee wat ze met dat geld aan moesten. Ze waren al oud en hadden geen kinderen. Bij een weduwnaar van 86 stond de volgende dag de voetbalvereniging aan de deur omdat ze een nieuwe kantine nodig hadden, en de dag erna een bank die zijn geld wilde beheren. Binnen drie dagen was er een grote explosie in het winnaarsgebied, kennelijk uit frustratie bij anderen. Dat was natuurlijk een uitwas, dat begrijp ik, maar wat ik niet begrijp is waarom die prijzen zulke enorme bedragen moeten zijn, die in de loop der jaren ook alleen nog maar veel hoger zijn geworden. De eurojackpot is 120 miljoen euro! Wat moet je daarmee? En hoe groter de hoofdprijs, hoe kleiner de kans dat je wint, maar het lijkt wel of het daarmee alleen maar aantrekkelijker wordt.

Mensen willen die onbeperkte rijkdom, dat is het ideaal. Terwijl uit allerlei onderzoeken door psychologen blijkt dat een vermogen boven de 300.000 euro niets meer toevoegt aan het geluksgevoel van mensen. Bovendien heb je opeens nieuwe zorgen. Drie auto’s betekent drie keer onderhoud, dat dure schilderij kun je niet ophangen vanwege de kans op inbraak. Maar toch hebben veel mensen bewondering voor de enkeling met zoveel vermogen, omdat ze het associëren met talent. Dat is soms voor een deel waar, maar geluk is volgens mij dus ook een factor, net als nepotisme: als je vader een goede voetballer of acteur of politicus is, krijg je al veel van huis mee. En naar de zoon van Van der Vaart wordt al in beginsel positiever gekeken dan naar de evenzo getalenteerde Pieter Jansen.’