Iran haalt keihard uit naar 'duivelse' Trump met Epstein-video

Iraanse ambassades zijn al wekenlang bezig met het 'trollen' van Donald Trump via sociale media, door zelf memes te plaatsen en sarcastisch te reageren op berichtgeving over Trump. De Iraanse ambassade in Tadzjikistan haalde dinsdag weer hard uit via X.

Redactie Nieuwe Revu
Israëlisch-Amerikaanse aanvallen op Iran 2026
Donald Trump
Jeffrey Epstein
Een beeld uit de AI-video.

Na een dreigement van de Amerikaanse president Donald Trump op 5 april 2026, waarin hij zwoer Iraanse bruggen en energiecentrales te bombarderen als de Straat van Hormuz niet heropend zou worden, reageerde Iran op een ongebruikelijke manier. In plaats van de agressieve en vulgaire toon van Trump te evenaren, lanceerden Iraanse ambassades over de hele wereld een gecoördineerde en spottende socialemediacampagne. Deze campagne was duidelijk bedoeld om de president en zijn dreigementen op een humoristische wijze te ondermijnen, aldus Al Jazeera.

De Iraanse missies gebruikten satire om Trumps mentale toestand in twijfel te trekken en zijn taalgebruik te bekritiseren. Een van de meest virale momenten was een reactie van de Iraanse ambassade in Zimbabwe, die op Trumps eis om de zeestraat te openen simpelweg antwoordde: 'We zijn de sleutels kwijt.' Andere Iraanse ambassades, zoals die in Zuid-Afrika, gingen hierop door en suggereerden zelfs dat Amerikaanse functionarissen het 25e amendement moesten overwegen, een procedure om een president die ongeschikt wordt geacht voor zijn ambt, af te zetten.

De online spot werd verder aangevuld met politieke cartoons en literaire citaten. Zo deelde de ambassade in Moskou een spotprent waarop Trump werd afgebeeld als een waanzinnige Don Quichot. Verschillende missies hekelden ook Trumps grove taalgebruik; de ambassade in Oostenrijk plaatste zelfs een '18+'-waarschuwing over een screenshot van zijn bericht. Terwijl de spanningen in het Midden-Oosten opliepen, kozen de Iraanse diplomaten ervoor om de situatie met bijtende humor en sarcasme te benaderen.

'Trump bewijst dat Satan bestaat'

De Iraanse ambassade in Tadzjikistan deed er dinsdag nog een schepje bovenop. Via X deelde de ambassade een AI-video van Donald Trump, die 'beheerst' wordt door de overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein. In die video, die hierboven te bekijken is, is te zien dat Trump beheerst wordt door Jeffrey Epstein, die hem bevelen geeft en uiteindelijk Trump helemaal overneemt, om vervolgens met Benjamin Netanyahu te bellen en hem 'alles' te beloven: 'de oorlogen, het geld, alles'.

Het is opvallend dat de video niet zelf gemaakt lijkt te zijn door de Iraniërs. Er is een watermerk zichtbaar van The Forbidden Clothes, een Amerikaanse maker en verkoper van t-shirts met anti-Israëlische boodschappen. Deze t-shirts worden via AI-filmpjes op Instagram aan de man gebracht.

De boodschap van deze video's bereikt dus ook de Iraanse diplomaten, die het materiaal inzetten als propaganda tegen Trump en Israël.

Al Jazeera, X X

