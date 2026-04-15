Amerikaanse UFO-generaal nog steeds spoorloos: 'Hij plande niet gevonden te worden'

UFO-generaal William Neil McCasland

De omstandigheden rond de verdwijning van generaal-majoor b.d. William 'Neil' McCasland op 27 februari vormen een complex en verontrustend dossier. Zijn echtgenote, Susan Wilkerson, meldde zijn afwezigheid met de alarmerende mededeling dat hij doelbewust stappen leek te hebben ondernomen om onvindbaar te blijven. Het achterlaten van zijn telefoon en het te voet verlaten van de woning duiden op een vooropgezet plan, wat de zaak direct buiten de kaders van een standaard vermissing plaatst, aldus NDTV.

De professionele achtergrond van McCasland is de voornaamste reden dat zijn verdwijning de aandacht van zowel inlichtingendiensten als gespecialiseerde journalisten trekt. Als voormalig bevelhebber van onderzoekslaboratoria op Wright-Patterson Air Force Base had hij diepgaand inzicht in geavanceerde geheime ruimtevaart- en defensieprojecten. Deze basis is decennialang het epicentrum geweest van speculaties over de opslag van buitenaardse technologie, met name gelinkt aan het Roswell-incident.

De timing van zijn verdwijning is een factor die niet genegeerd kan worden. Volgens onderzoeksjournalist Ross Coulthart, die zich heeft gespecialiseerd in het onderwerp, vindt de verdwijning plaats in een periode waarin de Amerikaanse overheid signalen afgeeft van grotere transparantie omtrent Unidentified Aerial Phenomena (UAP/UFO's). Coulthart benadrukt dat McCasland 'enkele van de meest gevoelige geheimen van de Verenigde Staten in zijn hoofd heeft' en beschouwt de situatie als een 'ernstige nationale veiligheidscrisis', mede omdat de generaal de wens zou hebben gehad om bepaalde informatie openbaar te maken.

De verdwijning van een man met staatsgeheimen

De kern van de zorg ligt in de potentiële kennis die McCasland bezit. Hoewel zijn vrouw de claims over specifieke UFO-kennis nuanceert, kan zijn betrokkenheid bij strategische programma's hem een uniek perspectief hebben gegeven op de capaciteiten en geheimen van de Amerikaanse defensie. Zijn verdwijning kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd: als een persoonlijke daad ingegeven door onbekende motieven, of als een reactie op externe druk gerelateerd aan zijn verleden.

Ongeacht het motief, een individu met zijn profiel dat zich buiten het zicht van de autoriteiten bevindt, vormt per definitie een potentieel risico voor de nationale veiligheid. De vraag die de FBI en andere diensten nu moeten beantwoorden is niet alleen waar hij is, maar vooral waarom hij is vertrokken.