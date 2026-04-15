Victor Vlam vernietigend over Angela de Jong: 'Ze scoort over de rug van Marco Borsato'

Victor Vlam (inzet: Angela de Jong)

De discussie rondom de zaak van Marco Borsato heeft een nieuwe, complexe laag gekregen. Terwijl de juridische strijd is gestreden, woedt er nu een debat in de media over de rol van de journalistiek zelf. Centraal hierin staat de scherpe kritiek van media-analist Victor Vlam op de uitspraken van AD-columniste Angela de Jong.

In de AD Media Podcast kwalificeerde De Jong de aangever in de zedenzaak consequent als 'het slachtoffer'. Deze woordkeuze vormt de kern van Vlams betoog. Hij stelt, naar eigen zeggen op basis van het vonnis, dat de rechter aanzienlijke twijfels had over de strafbaarheid van de feiten. Door de term 'slachtoffer' te gebruiken, neemt De Jong volgens Vlam een standpunt in dat niet wordt ondersteund door de rechterlijke uitspraak.

Vlam noemt deze benadering 'ongepast' en voert aan dat er rekening moet worden gehouden met meerdere scenario's, inclusief de mogelijkheid dat de aanklacht tegen Borsato niet op waarheid berust. Vlam is in ieder geval duidelijk over het optreden van Angela de Jong: 'Dit is gewoon scoren over de rug van iemand die al vier jaar lang door het slijk is gehaald'.

De media als moreel kompas?

De analyse van Victor Vlam legt een dieperliggend ongemak bloot over de functie van de media in maatschappelijk gevoelige zaken. Hij beschuldigt Angela de Jong er dus van te 'scoren' over de rug van Marco Borsato, die al jarenlang publiekelijk wordt veroordeeld. Dit werpt de vraag op of opiniemakers, in hun rol als vermeend moreel kompas, de nuances van een complexe juridische realiteit niet uit het oog verliezen. De zaak Borsato fungeert hier als een casestudy voor een groter debat: het toont hoe de strijd om de publieke opinie soms zwaarder weegt dan de juridische feiten, en hoe mediafiguren zelf actoren worden in het verhaal waarover zij geacht worden te berichten.