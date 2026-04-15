BBC: juridische adviseurs helpen migranten zich voor te doen als homo om asiel te krijgen

Een BBC-onderzoek onthult hoe juridisch adviseurs het Britse asielsysteem ondermijnen door valse LHBTI-claims te fabriceren.

Redactie Nieuwe Revu
Asielbeleid
Beeld ter illustratie
Beeld ter illustratie

Een diepgravend onderzoek van de BBC heeft een zorgwekkende vorm van fraude met asielprocedures in het Verenigd Koninkrijk blootgelegd. Een netwerk van juridisch adviseurs en tussenpersonen blijkt systematisch migranten te helpen bij het fabriceren van valse asielaanvragen op basis van seksuele geaardheid, in ruil voor duizenden ponden.

Undercoverjournalisten ontdekten dat adviseurs migranten, wiens visa op het punt stonden te verlopen, instrueerden om zich voor te doen als homoseksueel. Deze strategie wordt ingezet omdat landen als Pakistan en Bangladesh homoseksualiteit strafbaar stellen, wat een legitieme grond voor asiel kan zijn. Een 'adviseur', Tanisa Khan, werd geciteerd: 'Er is niemand die dat echt is. Dit is de enige uitweg die iedereen nu neemt.' De dienstverlening omvatte het creëren van een compleet gefabriceerd bewijspakket.

Voor bedragen die oplopen tot 7.000 pond worden valse verhalen opgesteld en wordt bewijsmateriaal vervaardigd. Dit varieert van gefotografeerde bezoeken aan LHBTI-evenementen tot het verkrijgen van ondersteunende brieven van organisaties. Een andere adviseur, Aqeel Abbasi, garandeerde een zeer lage kans op weigering en stelde zelfs voor om de echtgenote van een cliënt later te laten overkomen door voor haar een lesbische identiteit te fabriceren.

Een systeem onder druk

De bevindingen wijzen op een structureel probleem dat de integriteit van de asielprocedure ondermijnt. Het is niet primair een kwestie van illegale binnenkomst, maar van misbruik door personen die al legaal in het land verblijven. Home Office-statistieken tonen een disproportioneel hoog aantal (42 procent) LHBTI-asielaanvragen van Pakistaanse onderdanen, een nationaliteit die slechts 6 procent van het totale aantal asielaanvragen vertegenwoordigt.

Dit suggereert een georganiseerde exploitatie van deze specifieke asielroute. De methode ondermijnt niet alleen de wet, maar schaadt ook de geloofwaardigheid van legitieme LHBTI-vluchtelingen die daadwerkelijk vervolging ontvluchten. Het roept fundamentele vragen op over de controlemechanismen binnen het Britse immigratiebeleid.

BBC AI-gegenereerd

Om te voldoen aan wet- en regelgeving rondom kansspelen zouden we graag eenmalig willen weten of je 24 jaar of ouder bent.
Gratis op de hoogte blijven van het laatste nieuws omtrent misdaad, politiek en entertainment?
Meld je dan aan voor onze pushnotificaties.