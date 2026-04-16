Plannen voor 'Arc de Trump' in Washington stuiten op verzet

Een triomfboog van 76 meter moet de 250e verjaardag van de VS markeren, maar stuit op juridische en esthetische bezwaren.

Freerk Weening
Donald Trump
Donald Trump met een schaalmodel van de eerste versie van de triomfboog
Donald Trump met een schaalmodel van de eerste versie van de triomfboog

De skyline van Washington D.C. staat mogelijk een ingrijpende verandering te wachten door de voorgestelde United States Triumphal Arch. Dit monument, een initiatief van president Donald Trump, is ontworpen om de 250e verjaardag van de Amerikaanse onafhankelijkheid te vieren. Het plan omvat een 76 meter hoge triomfboog, die al de passende bijnaam 'Arc de Trump' heeft gekregen in de media, aldus BBC.

Het ontwerp, van de hand van architect Nicolas Leo Charbonneau, is neoclassicistisch en bevat opvallende details zoals gouden adelaars en een gevleugelde figuur die Lady Liberty symboliseert. De voorgestelde locatie is Memorial Circle op Columbia Island. Daarmee zou de boog een prominente plek innemen in de skyline van Washington.

De financiering van het project is gepland via een combinatie van publieke en private middelen. Volgens de plannen zou de National Endowment for the Humanities (NEH) 15 miljoen dollar bijdragen, aangevuld met fondsen die overgebleven zijn van de renovatie van de balzaal van het Witte Huis. Trump gaf aan dat het project 'volledig gefinancierd' was en de bouw snel van start kon gaan, met Vince Haley als projectleider.

Juridische en esthetische bezwaren

Kort na de aankondiging ontstond er aanzienlijke weerstand tegen het project. Op 19 februari 2026 spande de belangengroep Public Citizen een rechtszaak aan om de bouw te verhinderen. De kern van hun argument is dat het project de vereiste goedkeuring van het Congres en andere onafhankelijke overheidsinstanties mist. De zaak werd aangespannen namens drie Vietnamveteranen die menen dat het monument niet op de juiste wijze is getoetst.

Onze redactie maakte met behulp van AI een versie van de boog die Trump waarschijnlijk nog beter zou bevallen.

Naast de juridische obstakels zijn er ook esthetische bezwaren. Critici, waaronder architectuurkenner Catesby Leigh, die aanvankelijk voorstander was van een boog, vinden het gekozen ontwerp te groot en disproportioneel voor de historische locatie, wat afbreuk zou doen aan de omringende monumenten.

BBC, Wikipedia NL Beeld / Capital Pictures

