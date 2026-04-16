De ook in ons land populaire Vlaamse comedian Philippe Geubels vertelt in de podcast Peter Van de Veire & De Zandloper dat hij aan het begin van zijn bekendheid grote moeite had met de plotselinge aandacht.

Philippe Geubels

Philippe Geubels geeft aan dat de plotse overgang van anonimiteit naar een publiek figuur hem zwaar viel. Hij beschrijft hoe de veranderde houding van mensen een bron van angst en ongemak werd na zijn doorbraak in 2007, aldus VRT.

Voordat hij bekend werd, werkte Geubels als vakkenvuller bij supermarktketen Colruyt. 'Als je daar werkt, heb je veel mensen die niet beleefd zijn,' aldus de comedian. Dit veranderde drastisch na zijn eerste successen. 'Mensen zijn ineens veel te vriendelijk. Ik kon dat niet goed rijmen.' Deze plotselinge verandering in sociale interacties leidde tot achterdocht en een gevoel van onbehagen, wat hij tot op de dag van vandaag ervaart in contact met zijn publiek.

{{ title }} {{ subTitle }} {{ successHeader }} {{ successMessage }} {{ trans('Please enter a valid email address.') }} {{ errors . email[0] }} {{ trans('customs.buttons.signup') }}

De druk van de bekendheid zorgde ervoor dat hij meermaals twijfelde aan zijn carrièrekeuze. 'Ik heb in mijn carrière vaak gedacht: was ik maar gewoon in de Colruyt blijven werken,' zo stelt hij. Geubels benadrukt dat hij ook gelukkig was in zijn vorige baan en bekritiseert de 'from zero to hero'-perceptie die media destijds creëerden. Hij stelt dat zijn innerlijke geluksgevoel niet is toegenomen door zijn status als Bekende Vlaming.

Van vakkenvuller naar comedian

De carrière van Philippe Geubels werd gelanceerd door zijn deelname aan de Comedy Casino Cup in 2007. Hoewel hij de wedstrijd niet won, leidde het tot snelle bekendheid met aanvragen voor programma’s als 'De slimste mens ter wereld'. In de beginperiode combineerde hij zijn televisiewerk en optredens nog met zijn parttime baan bij Colruyt, wat hij beschrijft als een zeer zware periode.

Uiteindelijk nam hij de beslissing om zich volledig op zijn mediacarrière te richten. Mocht zijn carrière onverhoopt eindigen, dan ambieert Geubels geen terugkeer naar de retail. Mede door zijn ervaringen met programma's als 'Taboe' en 'Gene paniek' zou hij in de toekomst graag een helpende rol willen vervullen voor anderen.