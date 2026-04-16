Gidi Markuszower hekelt 'sabotagetruc' PVV bij asielwetten van Faber: 'Daarom ben ik ook weg bij de PVV'

Een politieke crisis dreigt rondom de nieuwe asielwetten, nu de PVV een onverwachte koerswijziging doorvoert. De kritiek van voormalig PVV-Kamerlid Gidi Markuszower is daarbij het meest opvallend; hij bestempelt de manoeuvre van zijn oud-collega's als een 'sabotagetruc,' aldus NOS. Deze ontwikkeling zorgt voor grote onzekerheid over de toekomst van het strengere asielbeleid waar een Kamermeerderheid naar streeft.

De kern van het conflict is de beslissing van de PVV-fractie in de Eerste Kamer, onder leiding van fractievoorzitter Van Hattem, om tegen de zogenoemde novelle te stemmen. Deze aanpassing op de asielwet regelt dat humanitaire hulp aan personen zonder verblijfsstatus niet strafbaar wordt. De fractie beschouwt dit als een onacceptabele 'verzwakking' van de oorspronkelijke wetgeving van voormalig minister Faber.

{{ title }} {{ subTitle }} {{ successHeader }} {{ successMessage }} {{ trans('Please enter a valid email address.') }} {{ errors . email[0] }} {{ trans('customs.buttons.signup') }}

Deze strategische keuze creëert echter een politieke paradox. Het CDA heeft de acceptatie van de novelle als expliciete voorwaarde gesteld voor hun steun aan het volledige wettenpakket. Als de novelle door toedoen van de PVV sneuvelt, is de kans groot dat de gehele wetgeving, inclusief de door de PVV gewenste strenge wetten, geen meerderheid zal behalen.

Bekijk ook

Terwijl partijleider Wilders de aandacht probeert te verleggen naar de tegenstem van coalitiepartij D66, komt de meest fundamentele kritiek uit onverwachte hoek. Gidi Markuszower, die zich eerder afsplitste van de partij, legt de vinger op de zere plek. Hij typeert de actie als contraproductief en stelt: 'Ik kan dit niet uitleggen. Daarom ben ik ook weg bij de PVV. Dit is geen problemen oplossen maar problemen creëren.' Deze uitspraak biedt een zeldzaam inzicht in zijn beweegredenen voor zijn vertrek en illustreert de diepe strategische onenigheid. Het toont hoe een partij, in haar poging om een compromis te blokkeren, mogelijk het hogere doel van strengere asielwetgeving ondermijnt.