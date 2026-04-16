Drones waren niet vijandig: Belgische Defensieminister in zwaar weer na peperdure drone-rel

De Belgische minister van Defensie, Theo Francken, gaf 50 miljoen uit om onbewezen 'Russische drones' te stoppen. Nu keert zijn eigen regering zich tegen hem.

De Belgische Defensieminister Theo Francken

In België staat de politiek onder hoogspanning na een onthullende reportage van het gezaghebbende onderzoeksprogramma Pano. Centraal in de storm staat minister van Defensie, Theo Francken, lid van de grote Vlaams-nationalistische partij N-VA. De kern van de zaak: vorig jaar werd voor 50 miljoen euro aan anti-dronematerieel aangeschaft vanwege een acute Russische dreiging, maar volgens Pano is er tot op de dag van vandaag geen enkel hard bewijs voor die dreiging gevonden, aldus de Vlaamse omroep VRT.

{{ title }} {{ subTitle }} {{ successHeader }} {{ successMessage }} {{ trans('Please enter a valid email address.') }} {{ errors . email[0] }} {{ trans('customs.buttons.signup') }}

De controverse vindt zijn oorsprong in het najaar van 2025. Paniek sloeg toe na meldingen van drones boven onder meer een militaire basis en de nationale luchthaven Zaventem. Minister Francken en de legertop suggereerden openlijk dat Rusland achter de acties zat om onrust te zaaien. Onder deze hoogspanning werd een noodprocedure opgestart om voor tientallen miljoenen aan defensiematerieel te kopen, zonder een openbare Europese aanbesteding en tegen financiële adviezen in.

Terwijl men in Nederland destijds al met 'gefronste wenkbrauwen' keek naar de Belgische paniek, zoals een NPO-journalist in de uitzending aanhaalt, blijkt nu dat ook in andere omringende landen geen bewijs is gevonden voor een gecoördineerde Russische drone-actie. Minister Francken weigerde mee te werken aan de reportage, maar stelt nu dat de aankoopprocedures wettelijk correct zijn verlopen. Die verdediging lijkt echter weinig indruk te maken in Brussel.

Zware kritiek: 'Frustratie in tijden van tekorten'

De politieke gevolgen zijn niet min. De onthullingen hebben geleid tot een storm van kritiek, en opmerkelijk genoeg komt die niet alleen van de oppositie. Zelfs CD&V, een belangrijke coalitiepartner in de regering-De Wever, laat Francken niet ongemoeid. Een kopstuk van de partij, Koen Van den Heuvel, noemt de gang van zaken frustrerend 'in tijden van budgettaire tekorten'.

De linkse oppositiepartij PVDA eist zelfs het ontslag van de minister. De kern van het verwijt dat door het parlement weerklinkt, is dat er voor miljoenen aan belastinggeld is uitgegeven op basis van angst en zonder deugdelijk bewijs, terwijl de burger wordt gevraagd de broekriem aan te halen. De zaak wordt een test voor de stabiliteit van de Belgische regering.