Witte Huis breekt stilte: UFO-complot rond verdwenen wetenschappers?

Een zorgwekkend patroon van verdwijningen en sterfgevallen treft de Amerikaanse wetenschappelijke elite. Het Witte Huis heeft beloofd onderzoek te gaan doen.

De kwestie rond de vermiste wetenschappers heeft officieel het Witte Huis bereikt. Na een directe vraag tijdens een persconferentie bevestigde perschef Karoline Leavitt dat de regering de reeks van opmerkelijke verdwijningen en sterfgevallen onderzoekt. Haar woorden, 'zeker iets wat deze regering de moeite waard zou vinden om te onderzoeken', markeren een cruciaal moment: de transitie van online speculatie naar een potentieel staatsveiligheidsonderzoek.

De kern van de zorg is een patroon dat statistisch moeilijk te negeren valt. Sinds medio 2024 zijn minstens tien vooraanstaande Amerikaanse experts, allen met toegang tot geclassificeerd materiaal in de nucleaire of lucht- en ruimtevaartsector, overleden of verdwenen. De meest prominente zaak is die van 'UFO-generaal' William Neil McCasland, voormalig hoofd van het prestigieuze Air Force Research Laboratory. Hij verdween op 27 februari, waarbij hij essentiële persoonlijke bezittingen achterliet.

Deze zaak staat niet op zichzelf. Er is een gedocumenteerde professionele link met de verdwijning van lucht- en ruimtevaartingenieur Monica Reza in juni 2025. Volgens rapporten werkte Reza aan een project dat werd gefinancierd onder toezicht van McCasland. Het zijn deze feitelijke connecties die de theorie van louter toeval steeds verder ondergraven en autoriteiten dwingen om een breder, meer verontrustend scenario te overwegen.

Spionage of een ongekende doofpot?

Terwijl het publieke debat wordt gedomineerd door theorieën die variëren van buitenlandse inmenging tot UFO-gerelateerde complotten, wijzen experts op een meer tastbare dreiging. Voormalig FBI-assistent-directeur Chris Swecker noemt de mogelijkheid van 'moderne spionage' en benadrukt dat een serieus federaal onderzoek volledig buiten het zicht van de media zou plaatsvinden. Volgens hem is de stilte van de FBI veelzeggend.

Zijn analyse impliceert een operatie die gericht is op het elimineren of ontvoeren van personen met cruciale kennis over Amerikaanse defensietechnologie. De waarde van deze intellectuele eigendommen is voor statelijke actoren immers onschatbaar. Deze wetenschappers vertegenwoordigen decennia aan specialistische kennis die niet zomaar te vervangen is. Hun verdwijning is daarmee niet alleen een persoonlijk drama, maar een directe aantasting van de nationale veiligheid en technologische voorsprong van de Verenigde Staten.