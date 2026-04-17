Leon Verdonschot: 'Afgelopen week dook SGP'er Chris Stoffer op bij een zeldzaam onsmakelijk type demonstranten'

Beste Chris Stoffer van de SGP,



U bent tegen abortus. Of, zoals ik het liever zou zeggen: u bent tegen het recht van vrouwen om te beslissen over hun eigen lichaam. Zelf zegt u waarschijnlijk liever dat u voor het recht op leven bent. Wat ik altijd een merkwaardige uitspraak vind voor de enige partij in ons parlement die voor de doodstraf is. Voor u hangen die standpunten logischerwijs met elkaar samen. Ik citeer de SGP-site: ‘De hoge waarde van het leven brengt voor de SGP met zich dat zij tegen abortus en euthanasie is, maar óók dat zij voorstander is van de doodstraf.’ Mijn standpunt is het niet, maar ik sta dan ook niet zoals u ‘voor politiek bij een open Bijbel’. Die mag van mij voor de publieke ruimte dicht blijven, net als alle andere heilige boeken.

Tegelijk valt niet te ontkennen dat de SGP altijd uitstekende parlementariërs levert, met vaak prachtige taal (je hoefde maar enkele zinnen naar uw voorgangers Bas van der Vlies en Kees van der Staaij te luisteren om je weer te realiseren dat in literaire zin de Bijbel een goudmijn is), beginselvast, wars van trends en populisme. SGP’ers zul je nooit in onnozele of platte programma’s zien. Sterker: op zondag hoor of zie je ze in geen enkel programma. God werkt niet op zondag, dus zij ook niet.

De SGP is ons eigen parlementaire Land van Ooit. De partij bestaat al ruim honderd jaar, en het is geen toeval dat je bij een bezoek aan de delen van het land waar uw partij het grootst is vaak het gevoel hebt terug in de tijd te gaan. Een partij zonder frivoliteiten kent ook al ruim honderd jaar twee werkgebieden: het parlement en de kerk. SGP’ers zijn geen types voor demonstraties of andere acties.

Daarom verbaast het me dat u afgelopen week opeens opdook bij een zeldzaam onsmakelijk type demonstranten: prolife-wakers, die net als u vinden dat een vrouw zelfs na een verkrachting geen abortus mag plegen. Nu mag je in dit land gelukkig alles vinden, ook wanneer het letterlijk achterlijk is, maar het zou van enige innerlijke beschaving getuigen wanneer je dat thuis doet, of in het besloten gezelschap van je eigen genootschapje.

Helaas: prolife-wakers hebben de uit de Verenigde Staten overgewaaide neiging voor abortusklinieken te gaan staan om daar vrouwen te intimideren. Vrouwen op precies zo’n emotioneel moment in hun leven je geloofsovertuiging opdringen: dan geef je werkelijk meer om je geloof dan om je medemens. Prolife-wakers zijn uiteraard ook tegen euthanasie. Gaan ze in de toekomst ook voor de Levenseindekliniek staan om mensen proberen te dwingen te blijven leven? Ik zie ze er voor aan.

Het lafste vond ik nog dat u op uw Instagram schreef dat de prolife-wakers hun actie voeren ‘op een liefdevolle manier, zonder te oordelen’. Dat is stuitend hypocriet en laf: ze staan daar openlijk niets anders te doen dan kwetsbare vrouwen te veroordelen. Al weet ik dat voor een SGP’er álles verbleekt bij het Laatste Oordeel.



