Een 86-jarige man confronteert het slavernijverleden van zijn voorouders in Nantes en roept op tot verdere actie.

President Macron bij een slavernijmonument in Parijs.

In Frankrijk heeft een man van in de tachtig een formele verontschuldiging aangeboden voor de rol van zijn familie in de trans-Atlantische slavenhandel. Pierre Guillon de Prince is naar verluidt de eerste persoon in het land die een dergelijke persoonlijke verklaring aflegt. Zijn voorouders waren reders in Nantes, de stad die functioneerde als de grootste slavenhaven van Frankrijk. Zij waren verantwoordelijk voor het transport van circa 4.500 Afrikaanse mensen en bezaten plantages in het Caribisch gebied, aldus CNN.

De 86-jarige Guillon de Prince gaf aan dat hij hoopt dat andere families met een vergelijkbare geschiedenis zijn voorbeeld zullen volgen. Hij richtte zijn oproep ook tot de Franse staat, die volgens hem verder moet gaan dan symbolische gebaren en het verleden onder ogen moet zien, inclusief het vraagstuk van herstelbetalingen. Hij stelt dat hij de verantwoordelijkheid voelde om dit verleden niet te laten vervagen, mede ingegeven door de toename van racisme in de samenleving.

De verontschuldiging werd uitgesproken tijdens een bijeenkomst in Nantes. Dit gebeurde in aanwezigheid van Dieudonné Boutrin, een nazaat van tot slaaf gemaakte personen van het eiland Martinique. Beiden zijn actief in de vereniging Coque Nomade-Fraternité, die zich inzet voor het doorbreken van de stilte rondom de slavernij. De publieke verklaring markeert een significante stap in de Franse omgang met het eigen koloniale verleden.

Oproep tot reparaties en erkenning

De actie van Guillon de Prince volgt op een groeiende internationale roep om reparaties voor de misdaden van de slavernij. Hoewel Frankrijk de slavenhandel in 2001 erkende als een misdaad tegen de menselijkheid, heeft het land nooit formele excuses aangeboden. De regering onder president Emmanuel Macron heeft stappen gezet om archieven toegankelijker te maken, maar het thema herstelbetalingen blijft gevoelig. Het feit dat Frankrijk zich onlangs onthield van stemming bij een VN-resolutie over dit onderwerp, onderstreept de complexiteit van het vraagstuk op nationaal en internationaal niveau.