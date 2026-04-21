Gidi Markuszower richt nieuwe partij 'De Nederlandse Alliantie' op: 'Grip op wie het land binnenkomt'

Een nieuwe partij op rechts is geboren: De Nederlandse Alliantie, afgekort DNA. De partij is een voortzetting van Groep Markuszower, de PVV-afsplitsing die momenteel op zeven zetels in de Tweede Kamer staat.

Gidi Markuszower.

De nieuwe partij, drie maanden na de breuk met de PVV gelanceerd, presenteert zich als een constructiever alternatief op rechts. Fractievoorzitter Gidi Markuszower stelt dat waar de PVV uitblinkt in het benoemen van problemen, DNA zich zal richten op het aandragen van concrete oplossingen, aldus nu.nl.

De inhoudelijke agenda, met een focus op grip op migratie en het versterken van de koopkracht, vertoont sterke parallellen met het programma van de PVV. Het fundamentele verschil zit echter in de partijstructuur. In tegenstelling tot de PVV, die opereert zonder ledenstructuur, stelt DNA zich open voor leden. Dit was een van de voornaamste kritiekpunten van de afgesplitste Kamerleden op de werkwijze van Geert Wilders en lijkt een bewuste keuze om teleurgestelde kiezers en politici een democratischer thuis te bieden.

{{ title }} {{ subTitle }} {{ successHeader }} {{ successMessage }} {{ trans('Please enter a valid email address.') }} {{ errors . email[0] }} {{ trans('customs.buttons.signup') }}

De nieuwe partij positioneert zich niet alleen als alternatief voor kiezers, maar ook voor politieke figuren die binnen hun eigen partijen op een zijspoor zijn beland. De ambitie om mee te doen aan de Provinciale Statenverkiezingen toont aan dat men bouwt aan een duurzame organisatie, in plaats van een tijdelijke parlementaire groepering. De vraag is welke strategische keuzes er worden gemaakt om deze organisatie vorm te geven.

Bekijk ook

Rita Verdonk als adviseur

De meest opvallende zet is het aantrekken van oud-minister Rita Verdonk. Hoewel ze formeel een adviserende rol vervult, is haar betrokkenheid van grote symbolische en strategische waarde. Verdonk brengt niet alleen een schat aan politieke ervaring en een herkenbaar profiel mee, maar ook de expertise van het opbouwen van een nieuwe politieke beweging na een breuk, zoals met Trots op Nederland.

Haar aanwezigheid kan als signaal fungeren voor andere ervaren politici. De suggestie dat er gesprekken gaande zijn met Mona Keijzer, die recent de BBB verliet na een interne leiderschapsstrijd, past in deze strategie. Door zich te profileren als een verzamelplaats voor politiek talent met bestuurlijke ambities, probeert DNA de indruk te wekken dat het verder kan komen dan alleen oppositie voeren.