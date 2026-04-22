Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Nieuwe Revu 17

De wereld houdt opnieuw zijn adem in bij het doem-scenario van een kernramp. Hoe dat er écht uitziet, laat Tsjernobyl ons al veertig jaar zien. Toch blijft de ramplocatie, ondanks de radioactiviteit, bezoekers aantrekken. Drie Nederlanders over hun memorabele bezoek aan ’s werelds beroemdste no-go zone. ‘Een teruggekeerde bewoner vroeg me: waar ben je in godsnaam bang voor? Bij mij zie je toch ook geen tweede hoofd?’

Van marinier tot klokkenluider

De Amerikaanse voormalige Special Forces-veteraan Joe Kent nam onlangs uit protest tegen de oorlog in Iran ontslag als intelligence-chef onder Donald Trump. Hij claimt dat de president die hij tot dat moment steunde, werd gemanipuleerd door de Israëlische oorlogslobby. Wie is deze klokkenluider in het Witte Huis, en hoe speelde de bomaanslag die zijn vrouw in 2019 doodde daarbij een rol?

Syb van der Ploeg: 'Ik heb altijd moeten knokken'

De nieuwe frontman van The Scene is een oude bekende. Voormalig meisjesidool Syb van der Ploeg (59) gaat in de voetsporen treden van de legendarische Thé Lau.‘Na een lange periode van tegenslag voelt dit als de kroon op mijn werk.’

De man die nee zei tegen een lintje

De koninklijke onderscheiding die de burgemeester van gemeente Noardeast-Fryslân hem in 2024 als blijk van waardering voor zijn vrijwilligerswerk als stadshistoricus wilde opspelden, weigerde hij groots en meeslepend. Piet de Haan (72) uit Dokkum werd landelijk nieuws doordat hij zijn neus ophaalt voor het koningshuis en zijn lintje niet wilde. Dit jaar, o ironie, bezoekt koning Willem-Alexander het Friese stadje van de man die het koninklijke eremetaal afwees. Een hachelijke situatie? Nee hoor: ‘De koffie staat klaar hoor, hij mag zo komen.’

'Waarom ik in 1977 een punker werd'

Als je jong was in de seventies kon het zomaar gebeuren dat je je als muziekliefhebber bekeerde tot de punk, de beweging die zich afzette tegen autoriteit en maatschappelijke normen. Dat overkwam ook muziekjournalist Fred de Vries, destijds 18 jaar. ‘Punk was een rush, radicaal en nieuw. Voor het eerst waren we niet te laat.’