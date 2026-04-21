Eerste Kamer: asielwet op losse schroeven door PVV-truc

Asielminister Van den Brink

De nieuwe, strengere Asielwet stond dinsdag centraal in de Eerste Kamer, waar een politiek strategische stemming de uitkomst volledig heeft veranderd. De wet zelf kwam in gevaar door het verwerpen van een cruciale 'reparatiewet', waarbij de stem van de PVV doorslaggevend bleek.

De kern van het probleem was de strafbaarstelling van hulp aan ongedocumenteerden, een onderdeel van de nieuwe Asielwet. Voor partijen als het CDA en de SGP was dit een onaanvaardbare maatregel. Om hun steun te verzekeren, was er een aparte reparatiewet (novelle) ingediend die deze specifieke strafbaarstelling ongedaan moest maken. Minister Bart van den Brink had toegezegd dat de maatregel zich enkel zou richten op asielzoekers die niet meewerken aan hun terugkeer.

Deze toezegging was echter tegen het zere been van de PVV, die de maatregel hierdoor niet streng genoeg meer vond. In een strategische zet besloot de senaatsfractie van de PVV vervolgens tegen de reparatiewet te stemmen. Zonder deze reparatie wisten zij dat de christelijke partijen de overkoepelende asielwet niet langer konden steunen, waardoor het hele pakket aan maatregelen zou mislukken.

Bekijk ook

Gidi Markuszower hekelt 'sabotagetruc' PVV bij asielwetten van Faber: 'Daarom ben ik ook weg bij de PVV' | Nieuwe Revu

Reparatiewet verworpen, hoofdwet In gevaar

Het scenario dat de PVV voor ogen had, werd werkelijkheid. De reparatiewet werd verworpen, waardoor de strafbaarstelling van humanitaire hulp in de wet blijft staan. Dit maakt de positie voor het CDA en de SGP waarschijnlijk onhoudbaar. Zonder de correctie zullen zij naar alle waarschijnlijkheid tegen de overkoepelende asielnoodmaatregelenwet stemmen. Het resultaat is dat de wet, die bedoeld was om het asielbeleid aan te scherpen, nu zeer waarschijnlijk niet wordt aangenomen.