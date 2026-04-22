Lintjesweigeraar Piet de Haan (72): 'Willem-Alexander is geen leider, dat straalt hij niet uit'

Piet de Haan

De koninklijke onderscheiding die de burgemeester van gemeente Noardeast-Fryslân hem in 2024 als blijk van waardering voor zijn vrijwilligerswerk als stadshistoricus wilde opspelden, weigerde hij groots en meeslepend. Piet de Haan (72) uit Dokkum werd landelijk nieuws doordat hij zijn neus ophaalt voor het koningshuis en zijn lintje niet wilde. Dit jaar, o ironie, bezoekt koning Willem-Alexander het Friese stadje van de man die het koninklijke eremetaal afwees. Een hachelijke situatie? Nee hoor: ‘De koffie staat klaar hoor, hij mag zo komen.’

Andries Jelle de Jong 22 apr. '26

Er zijn in Nederland genoeg mensen die een lintje vooral zien als de nette bekroning van een leven vol vrijwilligerswerk, bestuursuren, avondvergaderingen en dingen doen waar een ander allang voor was afgehaakt. Op vrijdag 26 april 2024, tijdens de lintjesregen in het stadhuis van Dokkum, zat ook Piet de Haan daar aanvankelijk in diezelfde keurige setting. Alleen niet voor zichzelf, dacht hij. De amateurhistoricus en stadsgids meende dat hij was meegetroond voor een andere decorandus. Tot de raadszaal vol familie en bekenden bleek te zitten, burgemeester Johannes Kramer zich tot hem richtte met lovende woorden en De Haan begon te begrijpen dat hij zélf de man van de ochtend was.

Eerst liet hij de burgemeester zijn verhaal doen. Daar had De Haan op zichzelf geen moeite mee. Hij hoorde kalm aan wat hij in al die jaren had gedaan voor de historische vereniging en voor de stad, aan rondleidingen en onderzoek. Maar toen de burgervader klaar was met zijn mooie woorden, was voor De Haan het moment daar. Terugblikkend: ‘Toen zag ik zijn hand naar die doosjes gaan en dacht ik: dit komt niet goed.’

De Haan sprak de zin uit waarmee hij in één klap van lokale Dokkumer veranderde in landelijk nieuws: ‘Ik denk dat ik maar even moet ingrijpen.’ Nog voordat het doosje openging, weigerde hij het lintje.

Dat moment werd groot, veel groter dan Dokkum. De beelden van lokale zender RTV NOF werden opgepikt door landelijke media, van NOS en AD tot Hart van Nederland en Linda. En daardoor bleef De Haan niet de man die in stilte een onderscheiding afsloeg. Hij werd de Fries die het hardop deed, voor camera’s, midden in de periode waarin lintjes vrijwel altijd dankbaar worden opgespeld. Tussen de 3375 gedecoreerden van die dag was hij de uitzondering die het ritueel volledig op z’n kop zette.

Geen beroepsdwarsligger

Twee jaar later is de ironie alleen maar smakelijker geworden. Op Koningsdag 2026 komt Willem-Alexander met Máxima en de rest van de koninklijke familie naar Dokkum, precies de stad waar die dwarse amateurhistoricus woont, werkt en zijn stadswandelingen verzorgt. Alleen zal Piet de Haan de koning niet rondleiden. Dat hij daar best toe in staat zou zijn, staat buiten kijf.

Als Nieuwe Revu hem thuis spreekt, merken we al snel dat er in Dokkum nauwelijks iemand rondloopt die de stad historisch beter kent dan hijzelf. Achter het levenswerk van De Haan schuilen duizenden uren digitaal en analoog spitten, graven en uitzoeken. Hij is niet alleen de man van de aardige anekdote voor de toerist, maar vooral die van de grote puzzel. Van huizen, percelen, oude nummeringen, belastingregisters, verdwenen straatnamen, herbergen, geloofsgemeenschappen en eigendommen die door de eeuwen heen van eigenaar wisselden en in archieven steeds weer een ander nummer of andere aanduiding kregen. Piet de Haan is geen beroepsdwarsligger, geen man die leeft van ruzie of provocatie, maar een taaie, droge en bedachtzame Dokkumer die al twintig jaar bezig is met iets waarvan de meeste mensen het misschien als ‘saai’ of ‘stoffig’ zouden omschrijven: historie.

Dokkum kent geen geheimen voor Piet de Haan.

‘Ik ben van oorsprong bouwkundige, met gevoel voor historie,’ zegt De Haan over zichzelf. Dat is een bescheiden formulering voor iemand die in Dokkum inmiddels fungeert als wandelend kadastraal geheugen, een man naar wie archivarissen mensen doorsturen als ze bijvoorbeeld willen weten waar een bepaalde voorouder in de 18de eeuw heeft gewoond.

De dopamine van De Haan bestaat uit historische informatie over Dokkum: kadaster, oude belastingarchieven, huisnummers uit verschillende tijdlagen, straatnamen die ooit heel anders luidden, perceelsgrenzen, eigendomsoverdrachten, geloofsrichtingen per straat, herbergen langs routes van trekschuiten, huisnamen die van gevels verdwenen en door hem weer kunnen worden teruggebracht. Waar een ander een vergeeld briefje ziet dat ooit als vulling in een balk is gestopt, ziet de stadsonderzoeker een toegangspoort naar een bakkerij, een pand, een bewoner, een straatbeeld en een verdwenen stuk stadsleven. Hij kreeg onlangs twee van zulke briefjes onder ogen, met schulden voor brood en dikke koeken, en kon vrijwel meteen aanwijzen welke bakkerij erbij hoorde: ‘Dat was de Hollandse Bakkerij, ik kon vlot aanwijzen in welke straat en welk pand die vroeger zat. Dus dat was een kwestie van vijf minuten.’

Die snelheid is natuurlijk schijn. Aan die vijf minuten gingen ontelbare uren vooraf. Avonden, weekenden, eindeloze Excelbestanden, officiële archiefstukken uit Leeuwarden, combinaties, correcties en het leggen van nieuwe verbindingen. De Haan noemt het zelf hobbyisme, maar dat woord is eigenlijk te klein voor iemand die gemiddeld zes uur per dag achter zijn laptop zit en per week vrijwel alle dagen met Dokkum bezig is. Hij verdient er niets aan, zegt hij ook meteen: ‘Het kost veel tijd, het levert me niets op, maar het geeft een gigantische kick als je weer wat nieuws ontdekt.’

Wat doet Piet de Haan precies? Piet de Haan zoekt uit wie waar woonde in historisch Dokkum, wanneer precies, in welk pand, onder welk nummer, in welke straat en onder welke naam, terwijl oeroude systemen van kadaster, belasting en huisnummering in de loop der eeuwen door elkaar zijn gaan lopen alsof iemand drie verschillende puzzels in één doos heeft gegooid. De Haan vat zijn dagelijkse werk samen als volgt samen: ‘Je hebt aan de ene kant de kadasternummers, die gaan terug tot 1832. Daarvoor was er geen kadaster. Ook is er een systeem met huisnummers vanaf 1805. En we beschikken over belastingnummers die teruggaan tot 1700. Maar die zijn allemaal verschillend. Het is urenlang uitpluiswerk en dat vind ik nou leuk om te doen. Je moet het zo zien: je hebt een puzzel van honderd stukjes en twintig stukjes zijn er niet meer. Maar je moet de puzzel wel maken. Doordat je de rest wel hebt, probeer je in te vullen wat er waarschijnlijk op die ontbrekende stukjes heeft gestaan. Denk aan die ene scherf die ze bij een opgraving vinden, waarna kan worden herleid wat voor pot het is geweest.’

De Haan werkte jarenlang in de bouw, zowel nieuwbouw als verbouw. Zodoende is hij gewend panden technisch te lezen en kijkt hij dus anders naar oude beschrijvingen en oude kaarten. Dat bleek ook toen hij betrokken raakte bij het HisGIS-project (Historisch Geografisch Informatiesysteem), waarin oude en nieuwe systemen van eigendom en nummering aan elkaar moesten worden geknoopt. Het betreft een langlopend project dat het oudste kadaster van Nederland uit 1832 ontsluit door het te digitaliseren. De Haan had voor Dokkum al bedacht hoe dat zou moeten, nog voordat de Fryske Akademy langskwam om te kijken of er met de stad iets te beginnen viel. Uiteindelijk werd Dokkum de eerste Friese stad die officieel werd gepresenteerd als plek waar die omschakeling werkte.

Instituut

Door alles wat De Haan over Dokkum ontdekte, werd hij meer dan een liefhebber. Hij werd bruikbaar. Voor museumbezoekers, voor mensen met familievragen, voor onderzoekers. Maar ook voor de historische vereniging, voor het terugbrengen van oude huisnamen op gevels en ook voor het grotere verhaal van de Friese stad. Wie met Piet de Haan door Dokkum loopt, krijgt geen toeristische verhaaltjes, maar verbanden. Waarom een herberg hier stond en niet daar. Waarom een straat zo heette. Waarom een schilderij ineens gaat leven zodra iemand kan aanwijzen waar de afgebeelde mensen hebben gewoond.

De Haan is dan ook niet voor niets verbonden aan de Historische Vereniging Noordoost-Friesland, al 25 jaar redacteur van verenigingsblad De Sneuper en ook via Museum Dokkum actief als stadsgids. In 2024 werd hij door lokale media nog omschreven als ‘stadskenner pur sang’. In de zomer van 2025 liet de Leeuwarder Courant hem al aan het woord over wat de koning straks vooral niet mag missen in Dokkum. Dat is mede de reden waarom mensen hem twee jaar geleden voordroegen voor een lintje: omdat hij in en om Dokkum een instituut is geworden.

De initiatiefnemers hadden echter één ding onderschat, of eigenlijk één man. Piet de Haan is geen liefhebber van het koningshuis en wars van koninklijke poespas. Zijn vrouw wist al maanden dat het eraan zat te komen. ‘Ik moest het een half jaar stilhouden,’ zegt Aly terwijl ze ons een tweede kop koffie inschenkt en op een lekkere koek trakteert. ‘En dat is best lastig als je met elkaar getrouwd bent. Ik kreeg telkens appjes en dan zei Piet: “Van wie is dat, wat wil die?” En dan moest ik weer een smoesje bedenken.’

Piet de Haan met War­ner Banga, de man die het lintje wél accep­teerde.

Op de dag zelf moest hij worden meegelokt naar het stadhuis, onder het mom dat een ander, Warner Banga, een onderscheiding zou krijgen. Dat klopte ook, alleen was Banga niet de enige. De eerste onraad rook De Haan toen hij zag wie er allemaal zaten. Kinderen, kleinkinderen, bekenden. ‘Dan weet je eigenlijk al dat het mis is,’ zegt De Haan droogjes. De burgemeester somde zijn verdiensten op, zijn historische werk, zijn hulp aan anderen, zijn rol in de vereniging en zijn stadswandelingen. Het was een fraaie optelsom van lokaal onzichtbare arbeid die normaal gesproken uitmondt in een tevreden lach en applaus. Alleen kwam dat moment niet. Op het ogenblik dat het lintje bijna tevoorschijn kwam, greep De Haan op spraakmakende wijze in.

Zijn bezwaar tegen de onderscheiding was geen plotselinge oprisping. Het kwam vanuit een overtuiging die al veel langer vastligt. De Haan verwoordt het in het Fries en op z’n Fries, dus rechtdoorzee en zonder tierelantijnen: ‘Ik heb werkelijk niks met het koningshuis. Het idee dat iemand op grond van geboorte boven anderen staat, vind ik niet passen in een democratie. Wat ook meespeelt is: het is niet eerlijk. De hiërarchie van onderscheidingen, de gradaties daarbinnen, het feit dat de ene decorandus naar het gemeentehuis mag en de ander hogerop wordt onderscheiden: waarom? Heeft die ene het dan iets beter gedaan dan die ander? Ook het verplichte inleveren van het lintje nadat diegene is overleden, dat vind ik zo raar. Je krijgt het te leen. Het hoort allemaal bij hetzelfde ongemak. “Het is voor mij geen eer,” zei ik in 2024 op die bewuste dag.’

Berichtjes en mailtjes

Dat zo’n weigering ophef oplevert, ligt voor de hand. Nederland houdt van lintjes omdat ze veilig zijn. De uitreiking van een lintje haalt weer even het verdwijnende gevoel omhoog dat de wereld – in elk geval op die ene ochtend – nog zacht, lief en gevoelig is. De burgemeester spreekt, de familie glimt, de vrijwilliger pinkt een traan weg, klaar. De Haan trok de stekker uit die choreografie en deed dat zonder een nare nasmaak achter te laten. Hij was niet ondankbaar voor de waardering; hij wilde alleen het koninklijke deel niet.

Die houding maakte het voorval nieuwswaardig; de regionale beelden werden landelijke televisie. In Dokkum zelf bleven de reacties opvallend nuchter. De Haan: ‘Er kwamen wel veel mailtjes naar de historische vereniging, om mij zodoende te bereiken. Ook via sociale media kwamen er berichtjes. Wat de toon daarvan was? Wel netjes allemaal. “Eindelijk iemand die voor z’n woord staat”, “een Fries die keurig z’n principes naleeft”, dat soort teksten. Er was één mail van iemand die vond dat ik me moest schamen en verontschuldiging aan de koning moest aanbieden. Uiteraard anoniem. Maar in de stad kwam ik heel veel mensen tegen die zeiden: “Goed gedaan, joh.” Nou zit daar wel een kanttekening bij, want wie het niet met je eens is, die zegt het niet.’

In de dagelijkse omgang veranderde er weinig in Dokkum; De Haan werd geen paria. Sterker nog: zijn verhouding met de gemeente bleef gewoon werkbaar. De burgemeester respecteerde zijn standpunt. De Haan zit tegenwoordig nog steeds namens de stad in een commissie rond een groot nieuwbouwproject voor het gemeentehuis. De Haan zocht later zelfs nog contact met de burgemeester in aanloop naar diens herbenoeming. Dat tekent de verhoudingen misschien nog wel het best: De Haan is stevig in zijn opvatting, maar redelijk in de omgang. Als om zijn mening nog maar eens beknopt samen te vatten, herhaalt hij: ‘Er is verder ook weinig aan de hand: ik hou gewoon niet van het koningshuis. Ik vind het maar raar, het hoort niet zo, in een democratie hoort geen koning te zijn.’

Piet de Haan druk aan het werk.

En nu komt dus de koning uitgerekend naar Dokkum, dat als decor dient voor het officiële feest, met televisieregistratie, routeplannen, veiligheidsmaatregelen en promotie voor de stad. Voor sommigen zou dat een uitgelezen kans zijn om alsnog een draai te maken en wat vriendelijker naar het instituut te kijken. De Haan doet dat niet. Hij blijft bij zijn opvatting over het koningshuis, maar koppelt die wel los van het bezoek zelf: ‘Het is geen haat of zo, gewoon een andere mening. Als Willem-Alexander hier komt, dan moet je gastheer zijn. Dat kan ik loskoppelen van mijn mening over het koningshuis.’

Over Willem-Alexander zelf heeft De Haan – het zal niemand verbazen – ook een ongezouten mening. Hij is niet bepaald onder de indruk van de koning: ‘Een nette man, maar daar houdt het op. Het is geen leider. Dat straalt hij niet uit. Er staat niet iemand waarvan je zegt: dit is een sterke persoonlijkheid. Hij heeft zich geschikt in zijn rol. Dat heeft hij goed gedaan, maar het straalt ook een beetje ongemakkelijkheid uit.’

Tegelijk maakt hij er geen principieel punt van als de koning straks daadwerkelijk in zijn stad rondloopt. Integendeel, op dat vlak blijft De Haan opvallend gastvrij: ‘De koffie staat klaar hoor, hij mag zo komen. Dat is geen probleem. Ik had hem best een stadswandeling kunnen geven, vanuit het museum is dat immers mijn werk als gids. Dat had ik prachtig gevonden. Hij is gewoon een belangrijke gast die in onze stad komt.’

Kritiek op de route

Over die stadswandeling gesproken: die gaat het koninklijke gevolg inderdaad maken, maar dan wel zonder Piet de Haan. En dat is misschien maar goed ook, want waar anderen een fraai televisieparcours zien, ziet hij een gemiste kans, een tocht die naar zijn smaak te weinig van de echte historische kern laat zien. De organisatie benadrukt dat de route juist door het historische centrum en langs het water voert en op tv mooie beelden moet opleveren, maar De Haan blijft bij zijn eigen inschatting, namelijk dat het veel beter had gekund. ‘Er is gewoon een betere route, die van nu is duidelijk niet alleen door de stad Dokkum bedacht. Van de meeste bezienswaardigheden gaan de koning en de koningin niks zien. Ze missen bijvoorbeeld de Sint-Bonifatiuskerk, een markante kerk midden in de stad met de twee prachtige torens. Ook een prachtig rijksmonument, de Grote of Sint-Martinuskerk, slaan ze over, net als de ernaast staande bijzondere ijsfontein.

Piet de Haan bij het schilderij 'De maaltijd te Dokkum'.

Ze zien wel het Oude Stadhuis, maar ze gaan er niet naar binnen. Jammer, want daar hangt De maaltijd van Dokkum, het schilderij dat volgens De Haan veel meer vertelt dan men op het eerste gezicht ziet, inclusief het verhaal van een tot slaaf gemaakte jongen die later in de stad een opvallende sociale stijging doormaakte en meerdere panden verwierf. Het gaat allemaal aan des konings neus voorbij. De Haan kan zich er druk om maken: ‘Ik vind het zo zonde. Ze komen niet op een mooie plek binnen, lopen maar langs een heel klein stukje van de historische binnenstad en missen ook de dingen waar Dokkum nou zo trots op is.’

De vraag rijst natuurlijk wat Piet de Haan doet op 27 april. In elk geval niet demonstratief wegblijven uit de gemeente en ook geen republikeinse tegenmanifestatie met spandoeken en fluitjes. Daarvoor is De Haan veel te nuchter. Zijn plan klinkt huiselijk in de anticlimax: ‘Ik denk dat ik thuis ben. Of ik tv ga kijken? Wellicht, maar met een schuin oog. Normaal gesproken kijk ik nooit naar Koningsdag op televisie, maar in dit geval misschien wel even. Langs de route staan dringen om een glimp van de koning op te vangen, dat is uitgesloten. De drukte interesseert me ook veel minder dan de stad zelf. Het kan ook best zijn dat ik op Koningsdag gewoon achter mijn laptop zit en me weer vastbijt in de archieven en systemen.’

Piet de Haan naast historische pracht en praal.

Dat de koning iets meekrijgt van het kritische gekakel van De Haan is onwaarschijnlijk. De kans is groter dat Willem-Alexander op 27 april gewoon langs een keurig georkestreerde route loopt, zwaait, lacht, luistert en weer vertrekt, terwijl de standvastige Fries zich ergens thuis in Dokkum alweer buigt over een verdwenen huisnaam, een verkeerd geïnterpreteerd archiefstuk of de vraag waar precies ooit die ene herberg stond. Dat zou misschien wel het meest treffende scenario zijn: De koning loopt door Dokkum, maar Piet de Haan kijkt er dwars doorheen.



