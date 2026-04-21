Asielminister Van den Brink woest op PVV na 'politieke sabotage'

De asielnoodmaatregelenwet is verworpen in de Eerste Kamer na een cruciale stem van de PVV. Minister Van den Brink is woest.

Asielminister Bart van den Brink in de Tweede Kamer

Een cruciale stemming in de Eerste Kamer heeft geleid tot de verwerping van de asielnoodmaatregelenwet, een kernonderdeel van het asielbeleid. De val van de wet, ingeleid door een onverwachte politieke wending, brengt Asielminister Van den Brink in een lastig parket. De minister spreekt van 'politieke sabotage' en wijst met de beschuldigende vinger naar de PVV, die een doorslaggevende rol speelde in de einduitslag, aldus NOS.

De wet stuitte al op principiële bezwaren bij meerdere partijen. Een door de PVV in de Tweede Kamer toegevoegd amendement, dat illegaliteit strafbaar stelt, maakte ook hulp aan ongedocumenteerden strafbaar. Voor het CDA en de SGP was dit een onacceptabele bepaling. 'Er ligt nu een wet voor waar barmhartigheid strafbaar wordt,' stelde CDA-senator Van Toorenburg vast. Zijn collega Schalk van de SGP benadrukte dat voor zijn fractie 'medemenselijkheid boven grip op asiel' gaat.

Om deze bezwaren weg te nemen en de wet te redden, diende het kabinet een wijzigingsvoorstel in dat hulp aan illegalen zou vrijwaren van strafbaarheid. Met deze 'reparatiewet' leek een meerderheid voor het gehele pakket verzekerd. De stemming liep echter anders. Het wijzigingsvoorstel strandde met 38 tegenstemmers, mede doordat de PVV tegenstemde. Dit had tot direct gevolg dat het CDA en de SGP hun steun voor de hoofdwet introkken, waardoor deze eveneens werd verworpen.

Een 'gemiste kans'

De reactie van Asielminister Van den Brink was scherp. Hij noemde het verwerpen van de wet een 'gemiste kans' en hekelde de draai van de PVV, die in de Tweede Kamer nog voor de reparatiewet had gestemd. De PVV-fractie in de Eerste Kamer, bij monde van senator Van Hattem, verdedigde de keuze door te stellen dat de aanpassing de asielplannen 'afzwakt tot nul'.

Hij legde de verantwoordelijkheid bij regeringspartij D66, die zoals verwacht tegenstemde. De minister en andere partijen zien dit echter als een strategische zet van de PVV om het kabinetsbeleid te frustreren. Ondanks de verwerping zullen veel maatregelen, zoals het verkorten van verblijfsvergunningen, alsnog van kracht worden via het EU-migratiepact.