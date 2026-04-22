Job Knoester onthult ontmoeting met vermomde Mark Rutte: 'Hij was niet alleen'

Strafrechtadvocaat Job Knoester onthulde in de uitzending van Vandaag Inside dat hij Mark Rutte onder bizarre omstandigheden tegenkwam.

Redactie Nieuwe Revu
Mark Rutte
Mark Rutte .

De toevallige ontmoeting vond zaterdagavond plaats in een nieuw restaurant. Advocaat en tv-persoonlijkheid Job Knoester trof daar voormalig minister-president Mark Rutte. De setting was restaurant EVE, gelegen tegenover Paleis Noordeinde. Wat volgde was een gesprek dat een opmerkelijk detail uit het leven van Rutte blootlegde.

Volgens Knoester was de oud-premier in het gezelschap van een mannelijk familielid. Het meest opvallende aan zijn verschijning was het feit dat hij een pet droeg. Knoesters vrouw merkte op dat dit vermoedelijk was om niet herkend te worden, maar dat het juist de aandacht trok. Het is immers ongebruikelijk om in een dergelijk etablissement een hoofddeksel te dragen.

Tijdens het gesprek dat de twee mannen voerden, omschreef Job Knoester de politicus als een 'verrassend warme man'. De meest noemenswaardige onthulling kwam echter toen het gesprek over media ging. Mark Rutte deelde een vast onderdeel van zijn week met de advocaat.

Vaste prik in de ochtend

Uit het gesprek werd duidelijk dat de voormalig premier een vast ochtendritueel heeft. Rutte vertelde Knoester namelijk dat hij 'dan luistert naar de podcast van Vandaag Inside.' Deze bekentenis toont aan dat het populaire tv-programma, bekend om zijn directe en vaak kritische toon, ook binnen de politieke top wordt gevolgd.

Dat een vooraanstaand politicus als Mark Rutte de tijd neemt om naar de analyses van Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp te luisteren, is een interessant gegeven over de reikwijdte en impact van het programma.

