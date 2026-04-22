Wilders woest in energiedebat: 'Schaam je kapot voor dit flutpakket!'

Geert Wilders.

Het energiedebat in de Tweede Kamer legt de fundamentele spanning bloot tussen korte- en langetermijnbeleid in een crisissituatie. Het kabinet, geconfronteerd met een volatiele wereldmarkt door de oorlog in Iran, presenteert een terughoudend pakket aan maatregelen. Dit staat in schril contrast met de eisen van oppositiepartijen, die pleiten voor directe en substantiële financiële verlichting voor burgers en bedrijven.

De kern van de kabinetsstrategie, zoals verwoord door minister van Financiën Eelco Heinen (VVD), is voorzichtigheid. Hij benadrukt dat de situatie 'enorm onvoorspelbaar' is, wat een grootschalige interventie risicovol maakt. Het huidige pakket bestaat daarom uit gerichte maatregelen, zoals subsidies, een verlaging van de motorrijtuigenbelasting voor commercieel verkeer en het optuigen van een noodfonds. Deze aanpak wordt echter door een groot deel van de Kamer als volstrekt onvoldoende beschouwd, aldus AD.

De meest uitgesproken criticus van dit beleid is PVV-leider Geert Wilders. Hij kwalificeert het pakket als een 'flutpakket' en stelt concrete, vergaande maatregelen voor. 'De brandstofaccijnzen moeten ruim omlaag met 20 cent, en de btw op boodschappen moet worden geschrapt,' aldus Wilders. Hij financiert deze voorstellen door te snijden in uitgaven voor ontwikkelingshulp en steun aan Oekraïne. Het prijsverschil met buurlanden zoals Duitsland, waar de accijnzen wel verlaagd worden, is volgens hem een onhoudbare situatie die Nederlanders dwingt om over de grens te tanken.

Achter de schermen tekent zich een strategische opening af

Terwijl het debat in de plenaire zaal wordt gedomineerd door stevige retoriek, vindt achter de schermen een strategische dialoog plaats die mogelijk tot een doorbraak kan leiden. De fractie van Pro zet niet primair in op brandstofkorting, maar op een alternatief dat zowel de koopkracht ondersteunt als een duurzaamheidsdoel dient: het goedkoper maken van het openbaar vervoer. Hun concrete voorstel voor een 'OV-kortingskaart', waarmee reizigers voor 49 euro drie maanden onbeperkt in de daluren kunnen reizen, vindt naar verluidt weerklank bij het minderheidskabinet.

Deze optie is politiek aantrekkelijk omdat het een constructieve uitweg biedt uit de impasse. Voor het kabinet is het een kans om een meerderheid te vormen met een relatief gerichte investering, terwijl het tegelijkertijd de vraag naar fossiele brandstoffen kan dempen. Het illustreert een dieper politiek mechanisme: waar het frontale debat vastloopt, biedt de inhoudelijke onderhandeling over alternatieve oplossingen vaak de sleutel tot een compromis.