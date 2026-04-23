PVV-prominent sloopt 'zetelrover' na kritiek: 'Laagste van het laagste'

De politieke nasleep van de gesneuvelde asielwet leidt tot een openlijke botsing. Een kritisch bericht via X legt de rancune binnen de PVV over de vertrekkers van Groep Markuszower nog eens pijnlijk bloot.

Sebastian Kruis in 2019

Het sneuvelen van de asielnoodmaatregelenwet in de Eerste Kamer heeft niet alleen politieke, maar ook diepe persoonlijke breuklijnen blootgelegd. Een online confrontatie tussen PVV-europarlementariër Sebastian Kruis en voormalig PVV-Kamerlid Annelotte Lammers illustreert de spanningen die onder de oppervlakte leven. De aanleiding was een post van Lammers, waarin zij een Volkskrant-artikel deelde met de kop 'PVV blokkeert de eigen asielmaatregelen', een verwijzing naar het stemgedrag van de partij in de senaat.

De reactie van Kruis was buitengewoon scherp en liet weinig aan de verbeelding over. Hij reageerde publiekelijk met de woorden: 'Ondankbaar secreet.' Hiermee maakte hij de kwestie direct persoonlijk. Kruis beschuldigde Lammers ervan misbruik te hebben gemaakt van de 'gastvrijheid van de PVV' en verweet haar haar zetel na korte tijd te hebben meegenomen. Hij kwalificeerde haar en een andere niet nader genoemde ex-PVV'er als het 'laagste van het laagste'.

Deze woordenwisseling is meer dan een incident; het biedt een zeldzame inkijk in de onderliggende partijcultuur en de hoge prijs die wordt gezet op loyaliteit. De publieke aard van de uitval toont aan dat de frustratie over het mislopen van de wet en de rol van oud-partijgenoten diep zit.

Botsing van loyaliteit en politieke realiteit

De felle reactie van Sebastian Kruis kan niet los worden gezien van een breder sentiment binnen de PVV. De partijcultuur is van oudsher sterk gericht op interne cohesie en loyaliteit aan de partijlijn. Het meenemen van een zetel, zoals Lammers deed, wordt binnen die context vaak gezien als een vorm van verraad. Wanneer een voormalig vertegenwoordiger zich vervolgens kritisch uitlaat over de strategie van de partij, wordt dit ervaren als het ondermijnen van het collectief van buitenaf.

De reactie van Kruis dient daarmee als een krachtig signaal dat afwijking van de partijlijn, ook na vertrek, niet zonder gevolgen blijft. Het is een publieke verdediging van de partij-eer en een afbakening van wie er wel en niet tot de ideologische kring behoort.