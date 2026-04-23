Bart Nijman: 'De overheid gaat het woningtekort bestrijden middels het aanstellen van meer ambtenaren'

De rol van satiricus is belangrijker dan ooit, kopte Trouw boven een column van Dolf Jansen. Waarom ben jij dan dominee geworden, dacht ik, daar zijn er immers toch meer dan genoeg van? Zelf zou ik graag wat meer regisseurs zien in Nederland. Niet alleen regisseurs zoals Eddy Terstall, die door de linkse dominees ook al verketterd wordt wegens te veel tieten en progressieve Nederlandse nostalgie in z’n laatste film, maar regisseurs die het script van de nabije toekomst wat strakker kunnen trekken.

Het huidige Nederland is namelijk een klucht met een te hoge grapdichtheid geworden: vreselijk vermoeiend om naar te kijken en met een onnavolgbaar verhaal vol plotgaten bovendien.

Zomaar eens wat noemen? D66 stemt in de Senaat asielwetten weg die volgens D66 in het Europese Migratiepact toch al ondervangen worden. Een pact waar D66 in de EU zelf óók tegen stemde. Coalitiepartner VVD acteert verontwaardiging in Den Haag, maar is in Brussel lid van dezelfde eurogroep als D66. Op sociale media rolde onderwijl een videootje voorbij waarin premier Jetten een cameo vervulde in het voor TikTok verfilmde leven van z’n verloofde.

Een akte verderop stond ‘woongeneraal’ Elanor Boekholt-O’Sullivan weer eens hilarisch te schutteren omdat ze niet wist hoeveel douchemuntjes je gespaard moet hebben op de puntenkaart van een sociale huurwoning, of wat het gemiddelde huurtarief is voor een woning in het segment der middenhuur, het pak melk onder de huizen.

Een dag eerder stond ergens te lezen dat de overheid het woningtekort gaat bestrijden middels het aanstellen van meer ambtenaren. Want dan kunnen sneller bouwvergunningen worden afgegeven. Onverslaanbare logica! En daarna verrijzen die tien nieuwe steden van Jetten natuurlijk vanzelf, dat snapt u.

Jammer dat Utrecht daar niet van profiteert, want daar is de netcongestie nu definitief desastreus: het stroomnet zit van Breukelen en Vianen tot Driebergen zo vol, dat verlichting van de druk nog jaren (en vele miljarden) kan duren. Achthonderdduizend burgers moeten maar afwachten of de verlichting in huis in de tussentijd wel blijft branden.

Thierry Baudet was ondertussen alvast op filmlocatie bij de ‘wakkeren’ in Paraguay, want dat is waar zijn kiezers-base hun kamp heeft opgeslagen. Duitsland onderzocht onderwijl wat Nederland nalaat: het antisemitisme bij de EU-federalisten van Volt blijkt van vergelijkbaar allooi als bij Forum. Of Denk. En GroenLinks.

Trouwens, over Terstall en z’n Land van Johan: was het ooit niet een streven van progressief links om zoveel (en liefst zo disfunctioneel) mogelijk naakt in films te proppen? Gewoon, om het christelijke script te ontregelen. Voor een land waar het plot zich na een halve eeuw progressieve politiek als klucht heeft ontwikkeld, mag er van diezelfde mensen inmiddels verdomd weinig gelachen en geleefd worden. Lééfde de satire nog maar, Dolf. Het is helaas allemaal echt.