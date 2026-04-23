Is de koning wel welkom in Dokkum? Lintjesweigeraar Piet de Haan is duidelijk

Hij weigerde in 2024 een lintje en werd landelijk nieuws. Nu komt de koning voor Koningsdag naar zíjn stad. Dokkumer Piet de Haan (72) is niet onder de indruk

De aanstaande komst van de koninklijke familie naar Dokkum op Koningsdag 2026 werpt een bijzonder licht op een van de meest markante inwoners van de stad. We spreken over Piet de Haan, de 72-jarige stadshistoricus die twee jaar geleden landelijke aandacht kreeg door een koninklijke onderscheiding te weigeren. Zijn weigering was geen impulsieve actie, maar een weloverwogen beslissing, geworteld in een diepe democratische overtuiging. Voor De Haan is het idee dat iemand op basis van geboorte een verheven positie bekleedt, principieel onverenigbaar met een moderne democratie.

De waardering voor zijn decennialange, onbezoldigde werk als historicus erkende hij ten volle, maar het koninklijke karakter van de eer was voor hem een onoverkomelijk bezwaar. Nu de monarchie letterlijk zijn stad aandoet, ontstaat er een fascinerend spanningsveld. De Haan is echter geen activist die de confrontatie zoekt. Hij is bovenal een onderzoeker, een man die zijn leven wijdt aan het blootleggen van de complexe geschiedenis van Dokkum, van kadastrale systemen tot verdwenen straatbeelden. Zijn kritiek is dan ook niet persoonlijk, maar institutioneel.

Zijn analyse van de Koning zelf is eveneens inhoudelijk. Hij ziet Willem-Alexander als 'een nette man, maar daar houdt het op.' De Haan mist de uitstraling van een leider en observeert een zekere ongemakkelijkheid in diens rol. Deze kritische blik past bij de historicus die gewend is om verder te kijken dan de façade. Het is dan ook met diezelfde analytische blik dat hij de geplande route van het koninklijk bezoek beoordeelt: een gemiste kans die de werkelijke historische rijkdom van Dokkum negeert en kiest voor een meer oppervlakkig, televisievriendelijk parcours.

Lintjesweigeraar Piet de Haan (72): 'Willem-Alexander is geen leider, dat straalt hij niet uit' | Nieuwe Revu

Een principiële scheiding tussen instituut en persoon

Op de vraag of de koning welkom is, antwoordt De Haan zonder aarzeling positief. 'De koffie staat klaar hoor, hij mag zo komen. Dat is geen probleem,' verklaart hij. Hij benadrukt dat men als gastheer moet optreden wanneer een belangrijke gast de stad bezoekt. Deze genuanceerde houding illustreert een vorm van Friese nuchterheid: standvastig in principe, maar redelijk in de menselijke omgang.

Hij zal dan ook niet langs de route staan om te protesteren. De kans is aanzienlijk groter dat De Haan op 27 april verdiept zal zijn in zijn archieven, terwijl de koning door zijn stad wandelt.