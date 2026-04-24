Moeder Jake Paul onthult de waarheid over Jutta Leerdam

Jake Paul en Jutta Leerdam.

De publieke perceptie van Jake Paul ondergaat een significante transformatie, mede door zijn relatie met de Nederlandse schaatsster Jutta Leerdam, aldus AD. Een recent interview met zijn moeder, Pam Stepnick, in de podcast The Bossticks, biedt inzicht in de dynamiek die deze verandering aanstuurt. Ze bevestigt dat Leerdams invloed essentieel is in het bijsturen van het controversiële imago van haar zoon.

Volgens Stepnick fungeert Jutta Leerdam als een katalysator die een authentiekere kant van Paul belicht, voorbij de zorgvuldig opgebouwde 'act' van provocatie. Het moment waarop hij zichtbaar geëmotioneerd was tijdens Leerdams gouden race op de Olympische Spelen, wordt door haar gezien als een keerpunt. Dit moment, breed uitgemeten in de media, droeg bij aan een positievere beeldvorming. 'Ik denk dat Jake recent zijn patroon doorbreekt, dankzij Jutta,' aldus Stepnick.

De dankbaarheid van de familie voor de rol die Leerdam speelt, is evident. Stepnick merkt op: 'Jutta helpt mensen met dat te laten begrijpen. Hij is zo lief voor haar en zij laat dat ook zien op haar Instagram.' Deze zichtbaarheid op sociale media wordt als een waardevol instrument beschouwd om het narratief rondom de persoon Jake Paul te beheersen en te nuanceren.

De stabiliteit van de relatie

Geruchten over een relatiebreuk werden recentelijk door Jake Paul zelf ontkracht en als 'leugens' bestempeld. Stepnick ondersteunt dit beeld van stabiliteit door te stellen dat haar zonen gericht zijn op het stichten van een gezin. Over haar eigen positie als schoonmoeder merkt ze op dat een goede relatie met de partner van haar 'moederskindjes' van groot belang is, en dat wederzijds respect de basis vormt. 'Want hoe jongens hun moeder én jou behandelen, is heel belangrijk,' stelt ze, wat duidt op het hechten aan familiewaarden binnen de familie Paul.