Victor Vlam over Beau en Humberto na conflict met Renze: 'Hun talkshowcarrière zou weleens voorbij kunnen zijn'

Victor Vlam met de drie presentatoren.

We horen Beau van Erven Dorens (55) en Humberto Tan (60) in de media huilie huilie doen omdat Renze Klamer de lachende derde is, maar ze kunnen hun energie beter steken in de vraag waarom niemand naar hun talkshow wilde kijken...

Andries Jelle de Jong 24 apr. '26

Een relletje in de showbizz op z’n tijd is altijd lekker. Waarover gaat deze?

De talkshowrel rond RTL Tonight suddert al een tijdje voort. En omdat RTL weigert kordaat in te grijpen en de jengelende kleuters uit de klas in de hoek te zetten, blijven Beau van Erven Dorens en Humberto Tan met propjes gooien en elastiekjes schieten op het gepeste jongetje, Renze Klamer. Alles heeft te maken met het stoppen van RTL Tonight en het feit dat de vorig jaar weggelopen Klamer een nieuwe talkshow krijgt bij de zender en de twee anderen niet.

Hoe uiten de boze bengels hun woede?

Beau van Erven Dorens ventileert in zijn column ongefilterd zijn frustratie over Renze Klamer. Hij noemt hem cynisch de ‘uitverkorene’, waarmee hij hem neerzet als de man die er met de buit vandoor gaat, terwijl RTL Tonight als een zinkend schip ten onder ging. Van Erven Dorens beschrijft hoe hij zijn woede afreageert door letterlijk walnoten kapot te knijpen en maakt zich nog steeds kwaad over het moment waarop Klamer, vlak na de aankondiging over het stoppen van het programma, zich op Instagram luchtig afvroeg of hij ‘ergens zo’n talkshowtafel op de kop kon tikken’.

In zijn ogen stond Klamer daarmee bijna lachend zijn comeback aan te kondigen, terwijl de rest nog midden in de puinhopen zat. Humberto Tan heeft in de volstrekte duisternis van de podcast Lightless Lounge van Nikkie de Jager keihard uitgehaald naar Klamer, die er volgens Tan niet aan had moeten beginnen. ‘Natuurlijk kun je het oneens zijn met het programma. Stap er dan niet in. Punt.’ Uit alles blijkt dat de mannen vinden dat Klamer zich ongevoelig en opportunistisch heeft gedragen.

‘We begrijpen heel goed dat de beslissingen rondom RTL Tonight gepaard gaan met emoties, maar voeren dit soort gesprekken bij voorkeur intern.’

Wat vinden Beau & Humberto van zichzelf?

‘Loyaliteit wordt bestraft.’

Wat vinden wij van Beau & Humberto?

Als walnoten knijpen je copingmechanisme is, weet je dat je carrière harder kraakt dan die schaal.

Wat vinden anderen van Beau & Humberto?

Frits Barend- ex-talkshowhost

‘Je kunt zeggen: wat laf dat Renze eruit stapt, maar als je voelt dat het niks voor jou is, moet je niet blijven hangen. Humberto en Beau zijn daar duidelijk niet blij mee. Dat moddergooien hoort er tegenwoordig bij. Je kunt je afvragen of er misschien een beetje jaloezie meespeelt. Renze kan door, die heeft nog perspectief, terwijl Humberto en Beau met lege handen staan. Dat is het risico van dit vak. Ik denk niet dat ze snel een nieuwe talkshow krijgen, ze hebben gigantische kansen gehad.

Frits Barend.

Ik ben zeer gesteld op Humberto, vind hem een heel prettige man. Ik had ook gedacht dat hij het wel zou redden. Toen ik zelf stopte bij RTL heb ik zijn naam genoemd bij de zender, zo van: laat hem het doen, hij kan dit. En Beau... Tja, die kan fantastisch vakantiedeals aanprijzen. Hoe hij langs ramen vliegt en zo... Ik weet niet wat er intern allemaal speelt, maar van wat je ziet, kun je moeilijk zeggen dat Renze de grote boosdoener is. Het programma liep gewoon niet, het was niet overtuigend. Ik kijk ook al een tijdje niet meer, dat zegt genoeg.’

Bert van der Veer- ex-programmadirecteur

‘Het concept van een talkshow is vrij simpel: je moet gasten zien te krijgen met interessante verhalen. Dan ben je er in feite al. Dat Renze besloten heeft om eruit te stappen, lijkt me niet zo vreemd. Anders moet hij drie maanden lang met een chagrijnige kop een programma presenteren. Het is onhandig wat Humberto en Beau nu doen, want uiteindelijk komt het terug bij de zender. De RTL-directie heeft besloten om te stoppen, dus tegen wie zijn Beau en Humberto dan eigenlijk aan het ageren? Die opmerking over die talkshowtafel was smakeloos van Renze, maar ook weer niet iets om een paleisrevolutie te veroorzaken. RTL Tonight is vanaf het begin een onbegrijpelijke mislukking geweest.

Bert van der Veer.

Ik zit al sinds 1980 in de talkshows en er is eigenlijk maar één ding dat telt: hoe zijn de gasten? Elke avond naar dezelfde koppen zitten kijken die vaak niks te vertellen hebben: dat gaat gewoon niet werken. Het was inhoudelijk onvoldoende. Dom wat Beau en Humberto doen? Je zou het emotioneel kunnen noemen. Beau heeft zijn column in het AD, het zou flauw van hem zijn om er niks over te zeggen. Humberto zat in een onverlichte kamer toen hij zijn uitspraken deed en in het donker kun je niet zien wat je zegt natuurlijk. Zielig aan de situatie is dat ze tot 12 juni door moeten. RTL kan er beter direct mee kappen. Laat ze herhalingen van Jambers uitzenden, dan gebeurt er nog wat op de late avond.’

Saskia Belleman- talkshowgast RTL Tonight

‘Ergens kan ik me goed voorstellen dat Beau en Humberto boos zijn. Zij hebben het schip drijvende gehouden na het vertrek van Renze. Nu wordt hun trouw en uithoudingsvermogen beloond met niets. Dat moddergooien over en weer vind ik pijnlijk en moet stoppen. Ze hebben hun hart gelucht en uiting gegeven aan hun frustratie, nu zou ik zeggen: en door. Als je daar komt als tafelgast merk je niets van de onderhuidse sfeer. Dat heeft me eigenlijk wel verbaasd. De redactie werkt als een gek en laat de kop niet hangen, hetzelfde geldt voor de presentatoren.

Saskia Belleman.

Je zou denken dat er misschien wat verdriet, boosheid of frustratie doorheen sijpelt, maar tijdens de show zie je dat niet. Ze geven je niet het gevoel dat ze zichzelf met tegenzin naar het einde slepen, dat doen ze professioneel. Of ik straks in Renzes nieuwe talkshow aanschuif? Ik ben met meerdere partijen in gesprek. De laatste maanden zat ik bij RTL omdat ik een contract had getekend toegespitst op RTL Tonight, maar hoe het er vanaf september uit gaat zien, weet ik nog niet.’

Victor Vlam- talkshowgast Talpa

‘Achter de schermen bij RTL Tonight is het oorlog. Na het stoppen was het oorspronkelijke plan dat Beau, Humberto en Renze een nieuw te maken show om beurten een periode zouden gaan leiden, zoals het ook ging vóór RTL Tonight. Maar van mensen die daar werken heb ik gehoord dat Renze via een onderhandelingstruc heeft afgedwongen dat hij de talkshow solo mag presenteren. Beau en Humberto zijn er dus uit gemanoeuvreerd door hun collega en zijn woest.

Het straalt er vanaf dat ze gekwetst zijn dat zij niet gekozen zijn voor die nieuwe talkshow. Hiermee zetten ze zichzelf neer als mannen met een gigantisch ego. Als je dan zo gaat zitten inhakken op een collega word je daar niet sympathieker van. Wat betreft hun talkshowcarrière, die zou weleens voorbij kunnen zijn. Humberto zou weer ergens kunnen opduiken, bijvoorbeeld in een sportzomer. Bij Beau heb ik daar meer twijfels over. Je zag al langer dat hij er niet zoveel plezier meer in had en als zenderbaas zou ik hem niet zo snel weer een nieuwe talkshow geven.’