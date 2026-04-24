Protest in Ierland, tegen de deelname van Israël aan het Songfestival.

De controverse rondom het Eurovisiesongfestival heeft een nieuw kookpunt bereikt. De Sloveense publieke omroep, RTV Slovenia, heeft de historische beslissing genomen om het evenement dit jaar niet uit te zenden. Deze principiële keuze is een direct gevolg van de omstreden deelname van Israël, aldus EuroNews.

Directeur Ksenija Horvat van de omroep RTV Slovenia bevestigde dat in de vrijgekomen zendtijd een filmserie getiteld ‘Voices of Palestine’ zal worden uitgezonden. Deze alternatieve programmering, bestaande uit Palestijnse documentaires en speelfilms, markeert een duidelijk cultureel en politiek statement.

Slovenië staat hierin niet alleen. Ook Ierland en Spanje hebben aangekondigd de uitzending te staken, waarmee een groeiende Europese verdeeldheid zichtbaar wordt. De protesten worden verder gevoed door een open brief, ondertekend door invloedrijke artiesten als Massive Attack, Brian Eno en Sigur Rós, die oproepen tot een volledige boycot van het evenement door fans en omroepen.

Een crisis in 'United by Music'

De slogan van het festival, 'United by Music', staat in schril contrast met de realiteit van 2026. De kern van de kritiek richt zich op de European Broadcasting Union (EBU). Critici hekelen de vermeende dubbele standaard waarbij Rusland sinds 2022 wordt uitgesloten van deelname, terwijl Israël, ondanks een VN-rapport uit september dat de acties in Gaza als genocide kwalificeert, wel welkom is.

Deze situatie ondermijnt volgens critici de geloofwaardigheid van het festival als een apolitiek evenement en verandert de aanloop naar de 70e editie in Wenen in een van de meest gepolariseerde in zijn geschiedenis.