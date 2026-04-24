Leon Verdonschot: 'In de kringen waar Raisa Blommestijn populair is, doen feiten er niet toe en is een arisch uiterlijk voldoende voor de gunfactor'

Het is niet dat ik tot afgelopen week een hoge dunk van je had, maar het blijkt altijd nog lager te kunnen. Ik herinner me nog dat je eruit vloog bij Ongehoord Nederland, de wappie-omroep die voor ieder probleem een complot gereed heeft. Je vertrok omdat je van omroepbaas Arnold Karskens niet meer je mening mocht geven op X, was jouw lezing. Toen ging je bij je achterban om geld bedelen, in een filmpje in een klein, goedkoop autootje dat je bedelstaf moest benadrukken. Het geld was bedoeld om je werk te kunnen vervolgen, zei je, al was het volstrekt onduidelijk wat dat werk dan inhield, behalve twitteren.

Maar goed, je haalde naar verluidt nog geld op ook, want in de kringen waar jij populair bent, doen feiten er niet toe, en is een arisch uiterlijk voldoende voor de gunfactor. In datzelfde jaar werd jij veroordeeld voor groepsbelediging en smaad. Ook dat werd een rel, alweer om geld: je liet je omroep, en dus de Nederlandse belastingbetaler, betalen voor jouw advocaatkosten. Die moest ON! terugbetalen aan het Commissariaat voor de Media.

Toen volgde een ‘coup’ bij Ongehoord Nederland, althans zo noemde Karskens het, want oorlog is zijn wereld, én zijn taal. PVV’s verloren zoon Harm Beertema werd de voorzitter. Karskens stuurde de tweet die Julius Caesar zou hebben gestuurd, als op 15 maart 44 voor Christus al X had bestaan: ‘Ook gij, Brutus?’ Die Brutus is inmiddels zelf ook allang weer weg, maar hij nam wel iemand mee terug het pand in: jou. Karskens werd ontslagen, en vocht dat ontslag aan: hij wilde zijn functie terug. Zodat hij jou weer kon ontslaan. Enzovoorts. Aan rancune geen gebrek in radicaal-rechtse kringen, en rancune is nou eenmaal een draaideur die eeuwig blijft rondtollen.

De rechter heeft nu uitspraak gedaan. Ongehoord Nederland hoeft Karskens niet terug in dienst te nemen, maar moet hem wel een ton betalen. Het is zo’n uitspraak die beide partijen als winst kunnen presenteren; een kwestie van de nadruk ergens anders op leggen.

Maar de details van de rechtszaak zijn verbijsterend, en veelzeggend. Over jou. Karskens werd ontslagen omdat hij grensoverschrijdend gedrag zou hebben gepleegd, bleek uit een onderzoeksrapport. In dat rapport stonden twee zware beschuldigingen tegen Karskens. Een ervan was van jou, de medeopsteller van een brandbrief tegen Karskens, wiens functie jij wilde. Voor het rapport waren medewerkers van de omroep geïnterviewd. Door wie? Door jou! De hoofdklager zélf. En niet alleen dat: de tweede zware beschuldiging in het rapport was van een anonieme klager. Dat blijkt: eveneens jij!

Wauw. Zo ziet kwaadaardigheid eruit. Het blijkt altijd weer de beste graadmeter voor mensen die beweren het beste met de wereld voor te hebben: niet hun woorden, maar hun gedrag.