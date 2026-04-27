Halsema's Koningsdag-beperkingen: maximaal één drankje per persoon en 'flink oplopende boetes' in Amsterdam

De gemeente Amsterdam scherpt de regels voor Koningsdag aan. Dit verandert er voor feestvierders op straat en op het water.

De aanpak van Koningsdag Amsterdam wordt dit jaar aanzienlijk strenger. De gemeente heeft een pakket maatregelen aangekondigd om de veiligheid en leefbaarheid tijdens het evenement te vergroten. Volgens de stad is het feest de afgelopen jaren op sommige plekken 'niet altijd veilig en feestelijk meer', wat strengere handhaving noodzakelijk maakt. De focus ligt op het aanpakken van te volle boten, illegale alcoholverkoop en ongeautoriseerde straatfeesten.

De nieuwe verordeningen hebben directe gevolgen voor feestvierders. Zo is het bezit van alcohol op straat beperkt tot maximaal één drankje per persoon. De gemeente specificeert dat een sixpack telt als zes drankjes, wat de facto betekent dat het meenemen van grotere verpakkingen kan leiden tot een boete. Ook de verkoop van alcohol door particulieren en winkels zonder de juiste vergunning is verboden, waarbij de gemeente waarschuwt voor 'flink oplopende boetes'.

Ook op het water veranderen de regels. Op de kleinere grachten in de binnenstad geldt een nieuw maximum van twaalf opvarenden plus een schipper per boot. De gemeente hoopt hiermee gevaarlijke situaties door overbelading te voorkomen en de doorstroom te verbeteren. Deze regel is niet van toepassing op de doorgaande vaarroutes en voor commerciële rondvaartboten met een exploitatievergunning, wat vragen oproept over de reikwijdte van de maatregel.

Bekijk ook

Is de koning wel welkom in Dokkum? Lintjesweigeraar Piet de Haan is duidelijk | Nieuwe Revu

Balans tussen feest en veiligheid

De aangescherpte regels lijken een directe reactie op de groeiende drukte en de daarmee gepaard gaande overlast. Met de maatregelen probeert burgemeester Femke Halsema een nieuwe balans te vinden tussen het behouden van het feestelijke karakter van Koningsdag en het waarborgen van de openbare orde. De controle op illegale straatfeesten, met name het verbod op versterkte muziek zonder vergunning, moet de overlast voor bewoners beperken. De vraag die boven de stad hangt, is of deze regels het unieke, spontane karakter van Koningsdag Amsterdam niet te veel aantasten. De gemeente benadrukt dat het doel is om het 'een feestje voor iedereen' te houden.