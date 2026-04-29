Is de koning wel welkom in Dokkum? Lintjesweigeraar ...
Journalist Bert Lanting over Tsjernobyl: 'Het enige wat ...
Muziekjournalist Fred de Vries: waarom ik in 1977 ...
Veertig jaar na de grootste kernramp ooit: Tsjernobyl ...
Lintjesweigeraar Piet de Haan (72): 'Willem-Alexander is geen ...
Dit lees je deze week in een knisperend ...
Amerikaans Congres vreest 'sinister' complot rond vermiste UFO-wetenschappers
Bejaarde Fransman biedt als eerste persoon excuses aan ...
De skinnybike: maas in de wet verergert de ...
Witte Huis breekt stilte: UFO-complot rond verdwenen wetenschappers?
Amerikaanse UFO-generaal nog steeds spoorloos: 'Hij plande niet ...
Klimaatverhuizers: liever hoog en droog dan nat in ...
Dit lees je deze week in een knisperend ...
Dystopisch: Mark Zuckerberg krijgt AI-kloon om 'band met ...
Hoe kleine details je huis een stuk veiliger ...
Meer Mens & Maatschappij
Mens & Maatschappij

Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Het is weer Nieuwe Revu-dag! En dat betekent een gloednieuwe 18e editie. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier.

Redactie Nieuwe Revu
Muziek
Nieuwe Revu 18

De generatie ouderen die uit eigen ervaring kan meepraten over ‘de oorlog’ dunt snel uit. Hoog tijd dus om die verhalen uit de eerste hand op te tekenen. Journalist Wilfred Hermans vroeg vijf tachtigplussers naar hun oorlogsherinneringen. ‘M’n vader heeft mij – destijds een 11-jarig jochie – onder het puin vandaan gehaald, anders had ik hier nu niet gezeten.’

Interview met viroloog Marc van Ranst

Marc Van Ranst (60) moest in covidtijd onderduiken in een safehouse, ontving talloze doodsbedreigingen en werd het mikpunt van complotdenkers. Maar de Vlaamse viroloog zit al weer klaar voor de volgende pandemie. En hij waarschuwt maar vast:‘Het wordt opnieuw een grote ontwrichting. Tenzij we de lessen nu echt gaan toepassen.’

Interview met pianist Joep Beving

Wie overprikkeld op Spotify zoekt naar muziekvoor focus of ontspanning, kan zomaar op een pianostuk van Joep Beving (50) stuiten. Zijn genre, neoklassiek, groeit rap aan populariteit en daarbinnen is Beving een grote speler. Vorig jaar speelde hij voor een bomvolle Bravo-tent op Lowlands. ‘Ik ben geen geweldige pianist, maar voelwél een enorme verantwoordelijkheid om wat ik heb ontdekt door te geven.’

De kersverse Nieuwe Revu bestel je hier.

Alle dagen oorlog

De Amerikaanse minister van Oorlog Pete Hegseth treedt door de oorlog tegen Iran meer dan ooit op de voorgrond. De fundamentalistische christen heeft een hekel aan links en de islam en ziet Trump en Jezus als de Verlossers. ‘Deze periode in onze geschiedenis vraagt om een Amerikaanse kruistocht.’

Dani's tweede stem

Zanger en muzikant Dani Jellesma (19), die in 2006 ter wereld kwam als meisje, besloot jaren later voortaan als jongen verder te gaan. De transitie kreeg een bijzondere muzikale vorm: in de studio nam Dani hetzelfde lied twee keer op. Eerst met haar oude, hoge meidenstem en anderhalf later met zijn lagere mannenstem. Tijdens zijn eindexamenconcert in mei zingt hij straks een duet met zichzelf, volledig happy nu het transgendertraject is afgerond. ‘Genderdysforie voelt een beetje alsof je je schoenen verkeerd om aandoet.’

Om te voldoen aan wet- en regelgeving rondom kansspelen zouden we graag eenmalig willen weten of je 24 jaar of ouder bent.
Gratis op de hoogte blijven van het laatste nieuws omtrent misdaad, politiek en entertainment?
Meld je dan aan voor onze pushnotificaties.