Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Het is weer Nieuwe Revu-dag! En dat betekent een gloednieuwe 18e editie. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier .

De generatie ouderen die uit eigen ervaring kan meepraten over ‘de oorlog’ dunt snel uit. Hoog tijd dus om die verhalen uit de eerste hand op te tekenen. Journalist Wilfred Hermans vroeg vijf tachtigplussers naar hun oorlogsherinneringen. ‘M’n vader heeft mij – destijds een 11-jarig jochie – onder het puin vandaan gehaald, anders had ik hier nu niet gezeten.’

Interview met viroloog Marc van Ranst

Marc Van Ranst (60) moest in covidtijd onderduiken in een safehouse, ontving talloze doodsbedreigingen en werd het mikpunt van complotdenkers. Maar de Vlaamse viroloog zit al weer klaar voor de volgende pandemie. En hij waarschuwt maar vast:‘Het wordt opnieuw een grote ontwrichting. Tenzij we de lessen nu echt gaan toepassen.’

Interview met pianist Joep Beving

Wie overprikkeld op Spotify zoekt naar muziekvoor focus of ontspanning, kan zomaar op een pianostuk van Joep Beving (50) stuiten. Zijn genre, neoklassiek, groeit rap aan populariteit en daarbinnen is Beving een grote speler. Vorig jaar speelde hij voor een bomvolle Bravo-tent op Lowlands. ‘Ik ben geen geweldige pianist, maar voelwél een enorme verantwoordelijkheid om wat ik heb ontdekt door te geven.’

De kersverse Nieuwe Revu bestel je hier .

Alle dagen oorlog

De Amerikaanse minister van Oorlog Pete Hegseth treedt door de oorlog tegen Iran meer dan ooit op de voorgrond. De fundamentalistische christen heeft een hekel aan links en de islam en ziet Trump en Jezus als de Verlossers. ‘Deze periode in onze geschiedenis vraagt om een Amerikaanse kruistocht.’

Dani's tweede stem

Zanger en muzikant Dani Jellesma (19), die in 2006 ter wereld kwam als meisje, besloot jaren later voortaan als jongen verder te gaan. De transitie kreeg een bijzondere muzikale vorm: in de studio nam Dani hetzelfde lied twee keer op. Eerst met haar oude, hoge meidenstem en anderhalf later met zijn lagere mannenstem. Tijdens zijn eindexamenconcert in mei zingt hij straks een duet met zichzelf, volledig happy nu het transgendertraject is afgerond. ‘Genderdysforie voelt een beetje alsof je je schoenen verkeerd om aandoet.’