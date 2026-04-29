Viroloog Marc Van Ranst: 'Dát er een nieuwe pandemie komt, is zeker'

‘Dat ging in fases. In het begin van covid lukte het men nog een positieve sfeer te creëren, zo van: we moeten hier samen doorheen. Mensen deden boodschappen voor elkaar, er was solidariteit. En toen zag je ineens hoe gedeelten van het politieke spectrum als bedreigend werden ervaren. Solidariteit is voor sommige partijen en bewegingen... Ja, dat past niet in hun wereldbeeld. Toen kwam de persoonlijke aanval. Ik was niet langer een expert, maar ook een mikpunt. En natuurlijk lang niet de enige.

Bij jullie kreeg Marion Koopmans het voor haar kiezen in Duitsland Christian Drosten, overal gebeurde het. Omdat sommige mensen zo’n complexe situatie niet aankunnen. Ze willen het simpel maken: “Het is de schuld van die ene.” Dat geeft rust. Dan lijkt het alsof je weer grip op je leven hebt.’ Van Ranst laat weer een korte stilte vallen, en vervolgt: ‘Vroeger had je één zatlap aan de toog die je kon negeren. Nu heb je sociale media. Ze vinden altijd publiek. En dan wordt het een soort religie: mensen radicaliseren erin. Ze zijn er jaren later nog elke dag mee bezig.’