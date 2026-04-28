Vlaamse regering vergiftigd tijdens onderhandelingen

Vlaams minister-president Matthias Diependaele

Voor wie denkt dat alleen in Den Haag politieke drama’s plaatsvinden, is een blik op onze zuiderburen een aanrader. De Vlaamse regering verkeert in een diepe crisis. Cruciale besluiten over de torenhoge energierekening, de drinkwatervoorziening en de begroting worden niet genomen, simpelweg omdat de coalitiepartijen lijnrecht tegenover elkaar staan, aldus VRT. De impasse werd deze week pijnlijk geïllustreerd door een incident dat je bijna niet kunt verzinnen.

De onderhandelaars, die tot diep in de nacht door moesten, kregen een maaltijd voorgeschoteld die de sfeer definitief verziekte. De verse tonijn bleek een enkeltje toilet te zijn: voedselvergiftiging! De ene na de andere minister moest de vergaderzaal verlaten met maagkrampen, wat de toch al moeizame gesprekken volledig lamlegde. De leider van de regering, minister-president Mathias Diependaele, probeerde de schijn nog op te houden, maar moest uiteindelijk ook toegeven aan een rommelende buik. Het is een bijna perfecte, zij het onsmakelijke, metafoor voor een regering die intern compleet overhoop ligt.

De politieke chaos blijft niet beperkt tot de regeringspartijen. Aan de uiterst linkse kant van het spectrum implodeert de PVDA (Partij van de Arbeid), de Belgische tegenhanger van de SP. Voorzitter Raoul Hedebouw ziet zijn fractie uiteenvallen en wijt dit aan 'groeipijnen' en onenigheid over het afdragen van salaris. Vertrokken parlementsleden spreken echter van een verstikkende partijcultuur en een gebrek aan interne democratie. 'Dat is echt larie,' countert Hedebouw, maar de scheuren in zijn partij zijn voor iedereen zichtbaar.