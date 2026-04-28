Halsema's Koningsdag-beperkingen: maximaal één drankje per persoon en ...
Keiharde Eurovisie-boycot: Slovenië kiest voor Palestina-programmering tijdens Songfestival
Nicolás Keenan spreekt duidelijke taal: 'Haters mogen lekker ...
Ingrid Coenradie (JA21) over rookverbod: 'Uitkijken dat je ...
PVV-prominent sloopt 'zetelrover' na kritiek: 'Laagste van het ...
Wilders woest in energiedebat: 'Schaam je kapot voor ...
Joe Kent: hoe de dood van zijn vrouw ...
Asielminister Van den Brink woest op PVV na ...
Eerste Kamer: asielwet op losse schroeven door PVV-truc
Gidi Markuszower richt nieuwe partij 'De Nederlandse Alliantie' ...
Leon Verdonschot: 'Afgelopen week dook SGP'er Chris Stoffer ...
Vaticaan-deal faalt: toenemende repressie van katholieken in China
Drones waren niet vijandig: Belgische Defensieminister in zwaar ...
Gidi Markuszower hekelt 'sabotagetruc' PVV bij asielwetten van ...
Plannen voor 'Arc de Trump' in Washington stuiten ...
Vlaamse regering vergiftigd tijdens onderhandelingen

De politieke top in Vlaanderen ligt plat. Niet alleen door onenigheid, maar ook door een bizarre reden.

Redactie Nieuwe Revu
België
Vlaams minister-president Matthias Diependaele
Vlaams minister-president Matthias Diependaele

Voor wie denkt dat alleen in Den Haag politieke drama’s plaatsvinden, is een blik op onze zuiderburen een aanrader. De Vlaamse regering verkeert in een diepe crisis. Cruciale besluiten over de torenhoge energierekening, de drinkwatervoorziening en de begroting worden niet genomen, simpelweg omdat de coalitiepartijen lijnrecht tegenover elkaar staan, aldus VRT. De impasse werd deze week pijnlijk geïllustreerd door een incident dat je bijna niet kunt verzinnen.

De onderhandelaars, die tot diep in de nacht door moesten, kregen een maaltijd voorgeschoteld die de sfeer definitief verziekte. De verse tonijn bleek een enkeltje toilet te zijn: voedselvergiftiging! De ene na de andere minister moest de vergaderzaal verlaten met maagkrampen, wat de toch al moeizame gesprekken volledig lamlegde. De leider van de regering, minister-president Mathias Diependaele, probeerde de schijn nog op te houden, maar moest uiteindelijk ook toegeven aan een rommelende buik. Het is een bijna perfecte, zij het onsmakelijke, metafoor voor een regering die intern compleet overhoop ligt.

De politieke chaos blijft niet beperkt tot de regeringspartijen. Aan de uiterst linkse kant van het spectrum implodeert de PVDA (Partij van de Arbeid), de Belgische tegenhanger van de SP. Voorzitter Raoul Hedebouw ziet zijn fractie uiteenvallen en wijt dit aan 'groeipijnen' en onenigheid over het afdragen van salaris. Vertrokken parlementsleden spreken echter van een verstikkende partijcultuur en een gebrek aan interne democratie. 'Dat is echt larie,' countert Hedebouw, maar de scheuren in zijn partij zijn voor iedereen zichtbaar.

VRT NL Beeld / Belga

