Unieke transitie: Dani nam een duet op met zichzelf als jongen én meisje

Dani Jellesma .

Zanger en muzikant Dani Jellesma (19), die in 2006 ter wereld kwam als meisje, besloot jaren later voortaan als jongen verder te gaan. De transitie kreeg een bijzondere muzikale vorm: in de studio nam Dani hetzelfde lied twee keer op. Eerst met haar oude, hoge meidenstem en anderhalf later met zijn lagere mannenstem. Tijdens zijn eindexamenconcert in mei zingt hij straks een duet met zichzelf, volledig happy nu het transgendertraject is afgerond. ‘Genderdysforie voelt een beetje alsof je je schoenen verkeerd om aandoet.’