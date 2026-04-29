Politiek

Het verborgen dubbelleven van oorlogsminister Pete Hegseth

Hij preekt over God en vaderland, maar achter de schermen schuilt een leven van alcohol, schandalen en bedrog.

Redactie Nieuwe Revu
Politiek Verenigde Staten
Pete Hegseth
Pete Hegseth

Op televisie is Pete Hegseth de vrome christen en onvervalste patriot. Maar achter de camera's ontvouwt zich een verhaal van drank, vrouwen en een onrust die hem al jarenlang in zijn greep houdt. Dit is het verhaal van de man die God predikt, maar wiens leven meer wegheeft van een rock-'n-roll tragedie.

Zijn reis begon als een missie. Na 9/11 meldde Hegseth zich bij het leger om ‘vijanden af te slachten’. Hij diende in Guantánamo Bay en Irak, waar hij volgens een reporter van de Wall Street Journal een 'zeer competente' officier was die oprecht om zijn zaak gaf. Maar de terugkeer naar het burgerleven in Manhattan was een harde klap. Hij vluchtte in de fles. 'Ik dronk veel om te verwerken wat ik had meegemaakt', zou hij later toegeven.

Die fles bleef hem achtervolgen, net als de vrouwen. Zijn eerste huwelijk klapte nadat Hegseth meerdere affaires opbiechtte. Hij hertrouwde, maar moest al snel bekennen vlak voor de bruiloft een andere vrouw te hebben bezwangerd. Op 45-jarige leeftijd staat de teller op drie huwelijken en zeven kinderen, een pad bezaaid met gebroken beloftes.

Van oorlogsheld tot schandaalmagneet

Terwijl hij op tv tekeergaat tegen alles wat progressief is, lijkt Hegseth zelf de regels aan zijn laars te lappen. De man die een hekel heeft aan liberalen, homo’s en feministen, leefde zelf een leven dat lijnrecht ingaat tegen de conservatieve waarden die hij zo fel verdedigt. Hij poseert als een shirtloze Poetin, doet push-ups met Kid Rock en mixt op sociale media beelden van echte bommen met scènes uit Gladiator en Top Gun. Het is een bizarre mengelmoes van testosteron, religie en Hollywood-fantasie, die de vraag opwerpt: wie is de échte Pete Hegseth?

Nieuwe Revu 18 NL Beeld / Capital Pictures

