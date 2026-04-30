Zetelpeiling: Dilan Yeşilgöz in de problemen

Dilan Yeşilgöz

De recente peiling van EenVandaag legt een opmerkelijke trend bloot binnen het electoraat van de VVD: het vertrouwen in partijleider Dilan Yeşilgöz neemt af. Deze ontwikkeling suggereert een onderliggende verschuiving in hoe de eigen kiezers haar leiderschap beschouwen in het huidige politieke klimaat.

De kern van de zaak ligt in de cijfers: waar in januari nog 75 procent van de VVD-kiezers vertrouwen in haar had, is dat percentage nu gedaald naar slechts 61 procent. Een citaat van een VVD-kiezer in het onderzoek biedt mogelijk inzicht in deze daling: 'Ze beweegt altijd handig mee in de politieke waan van de dag, maar ik weet daardoor ook niet meer wat echt is aan haar.' Dit sentiment duidt op een vraag naar authenticiteit en een duidelijke, consistente koers.

Binnen de partij wordt de naam van Ruben Brekelmans, de huidige fractievoorzitter, nu vaker genoemd als een potentieel alternatief. Terwijl de positie van Yeşilgöz kwetsbaarder lijkt, tonen leiders van andere partijen juist een sterke binding met hun achterban. Zowel Rob Jetten (D66) met 89 procent als Henri Bontenbal (CDA) met 88 procent genieten een aanzienlijk hoger vertrouwen onder hun eigen kiezers. FVD-lijsttrekker Lidewij de Vos zag het vertrouwen zelfs toenemen van 88 procent in eind oktober naar 98 procent op dit moment.

Een versplinterd politiek landschap

Deze interne dynamiek bij de VVD vindt plaats tegen de achtergrond van een sterk versplinterd politiek landschap. De peiling laat zien dat geen enkele partij nog een dominante positie inneemt. PRO staat op 24 zetels en de PVV op 20, waarmee de top wordt gevormd door middelgrote partijen. Voor de VVD betekent dit niet alleen een externe electorale uitdaging, maar ook de noodzaak om de interne gelederen gesloten te houden. Het dalende vertrouwen in de partijleider kan in deze context als een significant risico worden beschouwd voor de partij.