De Covid-pandemie heeft Nederland diep verdeeld. Rapper Lange Frans legt in een interview met Panorama uit waarom zijn rol als artiest hierdoor voorgoed is veranderd.

De pandemie liet diepe sporen na in de Nederlandse ziel. Vriendengroepen vielen uiteen, families voerden knallende ruzies en de maatschappij was tot op het bot verdeeld. Voor artiest Lange Frans was deze periode een keerpunt, een tijd die zijn kijk op zijn rol in de samenleving voorgoed heeft veranderd. Hij zag de uitersten: ondernemers die hun levenswerk verloren zagen gaan, terwijl anderen rijk werden; het diepe verdriet van geliefden in eenzaamheid begraven tegenover de vreugde van nieuw leven.

Deze 'inktzwarte tijd' van polarisatie, waarin mensen fanatiek vóór of strijdbaar tégen maatregelen waren, heeft hem diep geraakt. 'We hebben tijdens de pandemie jarenlang met getrokken messen tegenover elkaar gestaan,' stelt hij. Hij zag hoe 'intense verdeeldheid de Nederlandse ziel geen goed heeft gedaan' en weigert nu pertinent om nog langer een pion te zijn in een spel dat burgers tegen elkaar uitspeelt. De tijd van de scherpe, maatschappijkritische pen heeft plaatsgemaakt voor een dieper verlangen.

Voor Frans is het hoofdstuk van de spits bestormen afgesloten. Hij kiest er als man en vader bewust voor om zijn talent niet langer in te zetten voor het aanwakkeren van discussies. Het brandende verlangen om de misstanden van 2026 aan de kaak te stellen, is gedoofd. Dit is geen angst voor reacties, benadrukt hij, maar een bewuste, strategische keuze voor een hoger doel in een post-corona tijdperk.

‘Mijn roeping is nu om te verbroederen’

In dit nieuwe hoofdstuk ziet Lange Frans zijn missie helder voor zich: verbinden. 'Ik denk oprecht dat positiviteit en harmonie momenteel het allerbelangrijkste zijn wat we nodig hebben,' verklaart hij. Zijn focus ligt nu op het helen van de breuklijnen in de samenleving.

'Mijn roeping, als artiest en als mens, is om liedjes de wereld in te slingeren die verbroederen in plaats van polariseren.' Dat hij daarom weigert de nostalgie van een oude hit als Het Land Van... te bezoedelen met een update, is dan ook geen verrassing meer.