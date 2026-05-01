Voel je een geest in een oud huis? De wetenschap heeft een duistere en bizarre verklaring die alles verandert.

Beeld ter illustratie.

Je staat in de vochtige kelder van een eeuwenoud landhuis en opeens gaan je nekharen recht overeind staan. Onverklaarbare paniek grijpt je bij de strot en je bent er heilig van overtuigd dat je niet alleen bent in dit spookhuis. Maar voordat je trillend een priester of een Ghostbuster in de arm neemt, moet je even luisteren. Of nou ja, luisteren naar de brute kracht van iets wat je menselijke oor helemaal niet kán registreren.

Wetenschappers hebben het echte geheim achter die onverklaarbare, ijskoude rillingen genadeloos blootgelegd. Vergeet demonen en dolende zielen; de daadwerkelijke dader is iets puur mechanisch: infrageluid. Dat zijn extreem lage geluidsgolven onder de 20 Hertz, uitgespuugd door verrotte leidingen, stokoude cv-ketels en rammelende ventilatiesystemen in donkere kelders. Je hoort er he-le-maal geen reet van, maar je zenuwstelsel incasseert ondertussen klap na klap, alsof je in een onzichtbare boksring staat.

{{ title }} {{ subTitle }} {{ successHeader }} {{ successMessage }} {{ trans('Please enter a valid email address.') }} {{ errors . email[0] }} {{ trans('customs.buttons.signup') }}

Tijdens een keihard experiment ramden onderzoekers stiekem infrageluid door verborgen subwoofers terwijl 36 nietsvermoedende proefpersonen in een afgesloten ruimte zaten. De uitkomst liet niets aan de verbeelding over. Zelfs als er kalmerende muziek op stond, schoot het stresshormoon cortisol door het dak en werden de deelnemers onverklaarbaar bloedchagrijnig. 'Wat infrageluid doet, is lichamelijk ongemak leveren waar mensen vervolgens een spookverhaal aan ophangen,' stelt psycholoog Rodney Schmaltz, een man die zijn carrière wijdt aan het doorprikken van pseudowetenschappelijke onzin.

Je eigen brein als de ultieme saboteur

Kijk, als nuchter persoon voel je je waarschijnlijk gewoon belabberd in zo'n tochtig, stinkend krot. Je trekt je jas strakker aan en peert hem naar de dichtstbijzijnde kroeg. Maar zet een zweverig type met een voorliefde voor het occulte in diezelfde ruimte, en bam: ze zweren direct dat ze de ijskoude adem van een dode weeshuisdirecteur in hun nek voelden. Je brein is er simpelweg op gebouwd om antwoorden te zoeken. Voel je plotselinge, extreme stress zonder duidelijke reden? Dan verzint je grijze massa er zelf wel een lekker eng verhaaltje bij.

Toch trapt de wetenschap ook op de rem. Volgens onderzoeker Chris French verklaart dit infrageluid perfect die ongemakkelijke kriebels, maar zwevende theekopjes en poltergeists die deuren dichtsmijten vallen er niet onder. Ook de wilde theorie dat die lage trillingen je oogbollen laten meetrillen waardoor je letterlijk schimmen gaat zien, verwijst hij keihard naar het rijk der fabelen. Het echte monster zit gewoon in de meterkast, en hij laat je cortisol flink pompen.