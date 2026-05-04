Er zijn van die trends die je langzaam ziet opbouwen. Eerst een paar mensen op straat. Dan ineens je hele Instagram feed. En daarna sta je zelf in een winkel om diezelfde sneakers te kopen. Iedereen gaat nu voor deze sneakertrend.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met een externe partner.

Dus, welke sneakers zijn nu in trend? Het is de mix van retro hardloopsneakers en slanke vintage modellen, in rustige kleuren, met een net iets sportiever silhouet dan de basic witte sneakers. Denk aan old school runner vibes, suède details, mesh, een beetje jaren 70 of 90. Niet te chunky, niet te minimal, maar precies ertussenin.

Die simpele witte sneaker zoals de Nike Air Force 1 die jaren alles domineert, is een soort standaard geworden. Hij blijft nog steeds trendy en vele gezien, maar begint te 'standaard' en dus saai te worden.

Waarom nu deze sneakertrend

Mensen willen weer 'echte' outfits. We zijn een beetje klaar met alleen maar comfy en functioneel. We willen er weer uitzien alsof we een outfit dragen. Tegelijk willen we het wel makkelijk houden. Deze trendy sneakers geven meteen vorm aan je look. Je kunt de rest simpel houden.

Te sportief kan snel lijken alsof je net van de sportschool komt. Te netjes kan weer stijf voelen. Deze trend zit ertussen.

Je kunt ze dragen met een trenchcoat en je voelt je meteen alsof je in een straatstijl-fotoreportage loopt, zonder dat je het probeert.

Deze sneakers modellen zie je vooral nu

Als je de vibe wilt herkennen en goed oplet, dan zul je zien dat deze modellen vooral nu tegenkomt.

Adidas Samba

New Balance 530

ASICS Gel Kayano

Nike P-6000

Dan heb je natuurlijk de merken die hetzelfde doen maar zonder het grote logo. Die zijn soms juist het mooist, omdat je outfit dan de hoofdrol houdt.

Dit zijn de trendy kleuren

Kleurkeuzes die het meeste 'in' zijn, zijn de veiligste en tegelijk de meest trendy opties. Zo is crème en de off-white kleur populair, omdat deze net wat warmer is dan wit en minder hard.

Ook de licht grijs (of antraciet) zijn super draagbaar. Deze geeft vooral een duurdere uitstraling. Als je voor de runners gaat, dan zie je ook wel de zilveren details.

Deze zijn vooral ideaal voor als je gaat voor één paar die bij veel mogelijkheden past.

Waar je op moet letten als je gaat kopen

Deze trend is populair, dus er is ook veel rommel. Sneakers die er 'ongeveer' zo uitzien, maar niet lekker zitten, of snel lelijk worden. Retro sneakers kunnen smal vallen, vooral bij vintage tennisachtige modellen. Als je bredere voeten hebt, pas ze echt even.

Suède is mooi, maar vraagt iets meer liefde. Mesh ademt, maar kan sneller vuil lijken. Een combinatie is vaak het beste.

Te plat is vaak minder comfortabel voor lange dagen. Te dik oogt weer snel log. Die 'middenzool' van veel retro runners is nu precies populair omdat hij er goed uitziet en lekker loopt.

