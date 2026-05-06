‘De eerste keer vertrok ik in mijn eentje naar Kyiv in de hoop de gebroeders Klytsjko te ontmoeten en een boek over ze te schrijven. Vitali en Volodymyr waren ooit beroemde boksers, sinds 2014 is Vitali burgemeester van Kyiv. Het leken me twee symbolen voor het verzet van een land. Maar ik kreeg ze niet te pakken. Wel ontmoette ik andere mensen die me fascineerden.

Geleidelijk realiseerde ik me dat de echte verzetsstrijders misschien niet de politieke iconen zijn, maar de timmerman en de taxichauffeur die vrijwillig naar het front gingen en de oude vrouwen die ’s nachts in museumzalen camouflagenetten weven. Er is in Oekraïne een leger aan vrijwilligers ontstaan. Mensen die vechten, eten koken, gewonden naar huis brengen, thuis aan de keukentafel drones in elkaar zetten. Toen Protect Ukraine me vroeg of ik mee wilde op konvooi, heb ik meteen ja gezegd.’