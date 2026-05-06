Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Het is weer Nieuwe Revu-dag! En dat betekent een gloednieuwe 19e editie. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier .

Nieuwe Revu 19.

Welkom in de bloedige, hypermoderne loopgraven van 2026. Een strijdtoneel waar de kogels ook digitaal zijn, de bommen in 4K-resolutie op je netvlies exploderen en de waarheid het allereerste lijk is dat achteloos in de greppel wordt geschopt. De oorlog tussen Amerika, Israël en Iran raast als een allesvernietigende storm door het Midden-Oosten, maar de werkelijke frontlinie? Die bevindt zich gewoon in je broekzak. Nieuwe Revu duikt in de smerige, donkere onderbuik van de moderne informatieoorlog.

'Ik hoop dat hij rot in de hel'

Deze week vindt in Engeland een proces plaats tegen twee mannen die de voormalige zanger van rockband Lostprophets zouden hebben vermoord. Dit gebeurde achter de tralies, want slachtoffer Ian Watkins zat een lange straf uit wegens extreem gruwelijke misdaden. ‘Ieder fatsoenlijk persoon die dit materiaal bekijkt en beluistert, zal geschokt, woedend en vol ongeloof zijn.’

{{ title }} {{ subTitle }} {{ successHeader }} {{ successMessage }} {{ trans('Please enter a valid email address.') }} {{ errors . email[0] }} {{ trans('customs.buttons.signup') }}

De kersverse Nieuwe Revu bestel je hier .

'Het gaat al lang genoeg over mannen'

Je zou het niet zeggen als je haar halfnaakt voor een groot publiek ziet rocken, maar in Merol (35) huist nog steeds een onzeker meisje dat graag wil pleasen en leuk gevonden wil worden. Een erfenisje van haar basisschooltijd, al komt er steeds meer ruimte voor de onverschrokken vrouw die óók in haar zit. Zij stond aan het roer van Leve de feeks, het nieuwste album van Merol, waarop ze zichzelf bevrijdt van alle schaamte die ze heeft over haar lichaam, seks en kinderwens.

Hoe de Nederlandse leeuw zijn tanden liet zien

Het verhaal gaat dat Nederland in mei 1940 compleet onder de voet werd gelopen en onze jongens massaal hun wapens neergooiden. Maar was dat ook echt zo? Hitler dacht Nederland in één dag te veroveren, maar de Slag om de Afsluitdijk en de strijd om Ypenburg laten zien dat de Nederlandse Leeuw tegen alle verwachtingen soms wél standhield...

Maurits Chabot over zijn ervaringen in Oekraïne

De wereld is niet je kamer,’ leerde Maurits Chabot (33) al van zijn vader Bart en dus reisde hij naar Rwanda, Amerika en Oekraïne. Hij schreef het boek Dan zien we dezelfde sterren over dat laatste, door oorlog geteisterde land, waar hij samen met collega-schrijvers Jaap Scholten en Tommy Wieringa levensreddende middelen naartoe brengt. Hij vonder gruwelen, maar ook vriendschap en zag zijn leven voorgoed veranderen.