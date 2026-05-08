Minister-president Rob Jetten laat zich niet uit de tent lokken door een vuurwerkbom en noemt het 'een laffe daad van intimidatie'.

Voor aanvang van de ministerraad reageerde de premier en D66-leider op de aanslag die gisteravond plaatsvond bij zijn eigen partijkantoor in Den Haag. Volgens Jetten is het proberen te beïnvloeden van de politiek door middel van geweld een zinloze exercitie.

'Vrij kansloos als je denkt dat je met dit soort acties politici kunt intimideren. We laten ons echt niet het zwijgen opleggen,' aldus Jetten tegenover de NOS. Hoewel de schade aan het pand aanzienlijk is, weigert de politicus te buigen voor de agressie.

Jetten benadrukte dat de schrik er goed in zat bij de aanwezigen. In het pand aan de Lange Houtstraat was op het moment van de klap een sprekersavond van de Jonge Democraten aan de gang, waarbij ongeveer dertig mensen aanwezig waren. Hoewel de HAL werd beschadigd door de vuurwerkbom, raakte er niemand gewond. 'Gelukkig is iedereen ongedeerd,' aldus de premier.

Vuurwerkbom

De explosie vond gisteravond plaats en zorgde direct voor een grote politie-inzet. Volgens RTL Nieuws is er inmiddels een verdachte aangehouden voor het werpen van het explosief. Jetten omschreef de aanval op X eerder al als 'een laffe daad van intimidatie', een kwalificatie die hij voor de draaiende camera's nogmaals bevestigde.

Het is voor de partij een wrange herhaling van zetten; het is namelijk de tweede keer in slechts negen maanden tijd dat het kantoor het doelwit is van geweld. In september vorig jaar werd het pand nog bekogeld met stenen tijdens een protest op het nabijgelegen Malieveld.

Structurele agressie

Volgens Jetten is deze aanslag geen incident op zich, maar past het in een breder en zorgwekkend patroon in Nederland. Hij wees erop dat het niet alleen politici in Den Haag zijn die onder vuur liggen, maar dat ook gemeenteraadsleden, burgemeesters en hulpverleners 'elke week wel' te maken krijgen met pogingen tot intimidatie.

Toch ziet de premier ook een positieve kant in de nasleep van het geweld. 'Maar je zag gisteravond gelukkig ook dat de meeste Nederlanders heel duidelijk maken dat we dit in ons land absoluut niet accepteren en dat dit niet een land is waar je met geweld je zin kan krijgen. Dit past absoluut niet bij de Nederlandse normen en waarden,' aldus Jetten.