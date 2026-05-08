Leon Verdonschot: 'Een cel valt niet mee, maar de voorzieningen zijn er altijd nog beter dan in een vakantiehuisje van Gillis'

Beste Talpa,



Op de site van jullie bedrijf staat een tekst over ‘respectvol samenwerken’. Want samen met andere bedrijven slaan jullie, zo lees ik, ‘de handen ineen tegen (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en voor een sociaal veilige werkomgeving’. Jullie willen impact maken, lees ik ook. En die impact ‘begint ook dicht bij huis, onze werkplek en hoe we met elkaar omgaan’.

Daarover gesproken! Op 1 mei begon een nieuw seizoen van de realitysoap over Peter Gillis, de man met een uitstraling waar alleen een moeder van kan houden. Het is goedkoop om mensen af te rekenen op hun uiterlijk, maar in het geval van Gillis is de verleiding groot, omdat zijn uiterlijk en persoonlijkheid zo volmaakt lijken samen te vallen.

Gillis werd vorig jaar veroordeeld tot een gevangenisstraf. Vanwege zijn core business: fraude, belastingontduiking en het illegaal huisvesten van arbeidsmigranten. In onder meer Baarlo en Valkenburg weten ze er alles van. Nu valt een gevangeniscel niet mee, maar de voorzieningen zijn er altijd nog beter op orde dan in een vakantiehuisje van Peter Gillis.

Maar afgelopen week kwamen daar in een andere zaak nog een veroordeling bij. Gillis moet ook nog een jaar de gevangenis in vanwege belastingfraude met zijn vakantieparken. De rechter zei: ‘Door zo met zijn belastingzaken om te gaan, ondermijnt Gillis het fundament van de samenleving.’ En dan werd Gillis ook nog eens schuldig bevonden aan het mishandelen van zijn ex-vriendin Nicol Kremers.

Gillis was het er zelf uiteraard niet mee eens; er bestond blijkbaar nog een plank die groot genoeg was voor dat hoofd. Maar hij vond het wél ‘heftig’. Daar had hij wel een punt. Best heftig ja, een nu al meermalen veroordeelde belastingfraudeur op een schaal die een rechter ondermijnend voor de samenleving noemt. En best heftig ook, dat diezelfde belastingfraudeur nu ook officieel een veroordeelde vrouwenmishandelaar is.

Peter Gillis in de rechtbank.

Je zou zeggen: allemaal heftig genoeg om te besluiten dat zo iemand niet in een ‘sociaal veilige werkomgeving’ thuishoort. Dat uitdragen ‘hoe we met elkaar omgaan’ niet optimaal samengaat met het promoten van een veroordeelde vrouwenmepper. Dat ‘impact’ opeens een andere lading krijgt in combinatie met een man die zijn ex de impact van zijn losse handjes liet voelen.

Jullie hebben besloten ‘voorlopig’ geen nieuwe afleveringen van Peter Gillis: massa is kassa op te nemen, maar de huidige serie blijft wel op de buis. De term ‘cancelen’ heeft om begrijpelijke redenen een negatieve bijklank. Toch is dat precies wat hier moet gebeuren. Want de naam Peter Gillis heeft een nog oneindig negatievere bijklank.



