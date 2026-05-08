Het politieke hart van Den Haag werd donderdagavond ruw opgeschrikt door een explosie bij het hoofdkantoor van D66 aan de Lange Houtstraat. De politie kon kort na het incident een eerste succes boeken: een verdachte werd in de kraag gevat.

D66-kantoor in Den Haag.

De klap, die rond 21.00 uur plaatsvond, was fors. De schade aan het pand is aanzienlijk, maar de aanwezigen in het gebouw kwamen met de schrik vrij. Hoewel er op het moment van de explosie mensen binnen aan het werk waren, raakte er niemand gewond.

De politie schrijft donderdagavond op X: "Om 21.04 uur kregen we een melding van een explosie bij een pand aan de Lange Houtstraat in Den Haag. Hierbij zijn geen personen gewond geraakt. Wel is er sprak van schade. We hebben zojuist een persoon aangehouden."

{{ title }} {{ subTitle }} {{ successHeader }} {{ successMessage }} {{ trans('Please enter a valid email address.') }} {{ errors . email[0] }} {{ trans('customs.buttons.signup') }}

Vrijdag wordt de identiteit van de verdachte bekendgemaakt: een 37-jarige man zonder vaste woon- en verblijfplaats.

Motief nog een raadsel

Het onderzoek naar de achtergrond van de explosie draait op volle toeren. De politie spit momenteel uit of de aangehouden man alleen handelde of dat er meer mensen bij betrokken zijn. Ook het motief - is er sprake van een politiek statement of speelt er iets anders? - wordt momenteel onderzocht.

Bekijk ook

Jetten reageert op aanslag D66-pand: 'Vrij kansloze actie' | Nieuwe Revu

Hulp van getuigen cruciaal

De politie laat de zaak niet rusten en roept de hulp van mogelijke getuigen in. Heb jij donderdagavond iets verdachts gezien rondom de Lange Houtstraat of heb je camerabeelden (bijvoorbeeld van een dashcam of deurbel) die kunnen helpen bij het onderzoek? Trek dan aan de bel via de opsporingstippelijn (0800-6070) of meld het anoniem bij Meld Misdaad Anoniem.