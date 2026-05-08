Rob Jetten reageert op aanslag D66-pand: 'Een vrij ...
Mindgames aan het front: de propagandaoorlog tussen Washington ...
Zetelpeiling: Dilan Yeşilgöz in de problemen
Het verborgen dubbelleven van oorlogsminister Pete Hegseth
Genadeloze zetelpeiling: D66 gehalveerd, maar waarom?
Pete Hegseth: Trumps schoothondje zweert bij oorlog
Vlaamse regering vergiftigd tijdens onderhandelingen
Halsema's Koningsdag-beperkingen: maximaal één drankje per persoon en ...
Keiharde Eurovisie-boycot: Slovenië kiest voor Palestina-programmering tijdens Songfestival
Nicolás Keenan spreekt duidelijke taal: 'Haters mogen lekker ...
Ingrid Coenradie (JA21) over rookverbod: 'Uitkijken dat je ...
PVV-prominent sloopt 'zetelrover' na kritiek: 'Laagste van het ...
Wilders woest in energiedebat: 'Schaam je kapot voor ...
Joe Kent: hoe de dood van zijn vrouw ...
Asielminister Van den Brink woest op PVV na ...
Meer Politiek
Politiek

Aanslag op D66-kantoor: verdachte (37) zonder vaste woonplaats opgepakt, politie zoekt getuigen

Het politieke hart van Den Haag werd donderdagavond ruw opgeschrikt door een explosie bij het hoofdkantoor van D66 aan de Lange Houtstraat. De politie kon kort na het incident een eerste succes boeken: een verdachte werd in de kraag gevat.

Florine Holtman Leestijd 1 minuut
D66
Rob Jetten
D66-kantoor in Den Haag
D66-kantoor in Den Haag.

De klap, die rond 21.00 uur plaatsvond, was fors. De schade aan het pand is aanzienlijk, maar de aanwezigen in het gebouw kwamen met de schrik vrij. Hoewel er op het moment van de explosie mensen binnen aan het werk waren, raakte er niemand gewond.

De politie schrijft donderdagavond op X: "Om 21.04 uur kregen we een melding van een explosie bij een pand aan de Lange Houtstraat in Den Haag. Hierbij zijn geen personen gewond geraakt. Wel is er sprak van schade. We hebben zojuist een persoon aangehouden."

Vrijdag wordt de identiteit van de verdachte bekendgemaakt: een 37-jarige man zonder vaste woon- en verblijfplaats.

Motief nog een raadsel

Het onderzoek naar de achtergrond van de explosie draait op volle toeren. De politie spit momenteel uit of de aangehouden man alleen handelde of dat er meer mensen bij betrokken zijn. Ook het motief - is er sprake van een politiek statement of speelt er iets anders? - wordt momenteel onderzocht.

Bekijk ook
Jetten reageert op aanslag D66-pand: 'Vrij kansloze actie' | Nieuwe Revu

Hulp van getuigen cruciaal

De politie laat de zaak niet rusten en roept de hulp van mogelijke getuigen in. Heb jij donderdagavond iets verdachts gezien rondom de Lange Houtstraat of heb je camerabeelden (bijvoorbeeld van een dashcam of deurbel) die kunnen helpen bij het onderzoek? Trek dan aan de bel via de opsporingstippelijn (0800-6070) of meld het anoniem bij Meld Misdaad Anoniem.

Politie ANP

Om te voldoen aan wet- en regelgeving rondom kansspelen zouden we graag eenmalig willen weten of je 24 jaar of ouder bent.
Gratis op de hoogte blijven van het laatste nieuws omtrent misdaad, politiek en entertainment?
Meld je dan aan voor onze pushnotificaties.