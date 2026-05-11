De 37-jarige man die vorige week een vuurwerkbom door de brievenbus van het D66-partijkantoor in Den Haag duwde, wordt officieel verdacht van een aanslag met terroristisch oogmerk. De man zonder vaste woonplaats had blijkbaar een missie: de democratie aan het wankelen brengen.

Het D66-kantoor in Den Haag

Terwijl binnen zo’n dertig leden van de Jonge Democraten die avond bijeenkwamen voor een vergadering, speelde zich buiten een tafereel af dat de Haagse gemoederen flink heeft opgeschud. Op bewakingsbeelden is met een kille duidelijkheid vastgelegd hoe de verdachte te werk ging. Dat schrijft het Algemeen Dagblad (AD) maandagmiddag.

De 37-jarige man, die zonder vaste woon- of verblijfplaats door het leven gaat, staat er volledig herkenbaar op terwijl hij het lont van een zware vuurwerkbom aansteekt. Zonder aarzelen schuift hij het explosief door de brievenbus van het D66-pand aan de Lange Houtstraat.

De timing van de actie had nauwelijks slechter gekund. Niet alleen waren de dertig jongeren in het pand op dat moment een direct doelwit, ook buiten liepen onschuldige omstanders groot gevaar.

Engeltje op de schouder

Dat er geen doden of zwaargewonden zijn gevallen, mag een wonder heten. Een passerend stelletje liep op het moment van de klap op slechts enkele meters afstand over de stoep. De twee kwamen met de schrik vrij, maar de impact van de explosie was enorm.

De politie wist de dader overigens razendsnel in de kraag te vatten: binnen een uur na de knal werd de zwerver opgepakt op de Grote Marktstraat, een paar honderd meter verderop.

Angst als wapen

Maandag werd de man voorgeleid aan de rechter-commissaris, die besloot zijn voorarrest met veertien dagen te verlengen. De aanklacht liegt er niet om: terrorisme.

"Een explosie gericht tegen een partijkantoor van een politieke partij jaagt een deel van de bevolking angst aan," aldus het Openbaar Ministerie (OM). En dat is precies waar terrorisme om draait: de samenleving ontwrichten door angst te zaaien.

Hulp uit de schaduw?

Hoewel de beelden de man onomstotelijk als de 'aansteker' aanwijzen, zwijgt de verdachte tot nu toe in alle talen over zijn drijfveren.

De grote vraag waar de politie nu voor staat, is of deze 37-jarige man volledig op eigen houtje handelde of dat er meer achter zit. De politie onderzoekt of hij mogelijk is aangestuurd of hulp heeft gekregen bij de voorbereiding van de actie.

Het onderzoek naar het motief – en eventuele handlangers – is nog in volle gang.